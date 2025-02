Le remboursement de FTX commence aujourd'hui : quel impact pour le marché crypto ?

Après un temps relativement court, un peu plus de 2 ans, le remboursement de l’exchange crypto FTX débute. Du côté des anciens clients, c’est un mélange de joie et d’amertume : ces derniers récupèrent leur mise, mais doivent faire une croix sur les bénéfices qu’ils auraient pu réaliser. Du côté des graphiques, une question se pose : ces 9 milliards vont-ils être investis dans un marché moribond ?

Le remboursement des clients de FTX commence aujourd'hui : 9 milliards de dollars

Depuis 16 heures aujourd'hui, 9 milliards de dollars se déversent sur les marchés. C’est la conséquence d’une première vague de remboursement dans le cadre du krach de la plateforme FTX.

⚡️ NOW: Multiple Reddit users report receiving FTX payments on Kraken. pic.twitter.com/yWSs1nOeu7 — Cointelegraph (@Cointelegraph) February 18, 2025

Pour rappel, FTX était l’exchange fondé par Sam Bankman-Fried qui s’est effondré avec fracas en novembre 2022. Le jeune génie de la crypto croulait sous les éloges avant de devenir la personnification d’un écosystème défaillant.

Cette histoire appartient désormais au passé. Après un long bear market et une institutionnalisation de l’industrie, le monde des crypto n’est plus le même. Pour commencer, Gary Gensler et l’establishment anti-crypto ont été exclus du pouvoir par le nouveau président Donald Trump.

Mais surtout, les investisseurs lésés ont commencé à récupérer leur argent à partir d'aujourd’hui, 16 heures. Contrairement à l’affaire Mt. Gox, qu’on peut comparer en termes de volumes et d’échos médiatiques, ils n’auront pas eu à attendre 10 ans.

🥇 Notre sélection des meilleures plateformes pour acheter vos cryptomonnaies en toute sécurité

Cette première vague de remboursement concerne les petits porteurs, ceux dont les fonds perdus valaient entre 0 et 50 000 dollars.

Malgré une réactivité hors pair de la part des équipes en charge de la faillite de l’exchange FTX, ce remboursement ne fait pas l’unanimité. Du côté des investisseurs, on regarde avec amertume le prix du Bitcoin, qui vaut actuellement 95 500 dollars.

Pourquoi cela ? Lors du krach de FTX, l’or numérique cotait en dessous de 20 000 dollars. En étant remboursés au prix en dollars de leur portefeuille, et non en cryptomonnaie, les clients de Sam Bankman-Fried doivent s’asseoir sur un bénéfice de 377 %.

Évidemment, ce calcul n’est pas objectif. Pour réaliser ces gains, il aurait fallu que les investisseurs gardent leur crypto pendant le bear market, n’investissent pas sur un memecoin, etc. Autrement dit, ils auraient réalisé 377 % de bénéfices dans le meilleur des cas.

Créer un compte sur Kraken : l'exchange crypto le plus réputé

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quel impact auront ces 9 milliards de dollars pour le marché des cryptomonnaies ?

De la même manière que le krach de Mt. Gox et le (très) lent remboursement qui a suivi, la question que tout le monde se pose désormais est la suivante : quel sera l’impact sur le marché ? Deux solutions sont possibles.

Premièrement, les 9 milliards distribués dans les prochaines heures via les plateformes Kraken et Bitgo peuvent être réinvestis immédiatement sur le marché.

Un processus d’autant plus simple que cet argent sera déjà sur des exchanges. On peut d’ailleurs penser que cela représente potentiellement un joli pactole pour ces 2 exchanges, dont la majorité des revenus est liée aux frais sur les transactions.

Deuxième issue possible, l’argent de cette première vague de remboursement pourrait quitter le monde des cryptomonnaies à tout jamais. En effet, perdre plusieurs dizaines de milliers de dollars brutalement, d’autant plus lorsqu’on est un petit porteur, laisse un souvenir amer.

👀 Dans l'actualité – Les réserves des exchanges crypto spot se raréfient ?

En parallèle, le discours que la presse et la Securities and Exchange Commission ont rabâché sans relâche dans les mois qui ont suivi la faillite mettait la culpabilité sur les investisseurs.

Ces derniers étaient accusés d’avoir fait des erreurs, d’avoir fait confiance à la mauvaise personne et d’avoir touché à un marché, celui des crypto, qui regorge soi-disant d’escrocs et de criminels.

Point positif, contrairement au remboursement de Mt. Gox, aucun risque de krach violent n’est à prévoir, compte tenu du fait que ce sont des dollars – ou stablecoins – qui seront distribués, et non des crypto.

Mis bout à bout, ces différents éléments laissent penser que l’issue la plus probable reste une injection de liquidités.

Le manque à gagner perçu par les investisseurs pourrait bien donner à ces derniers l’envie de « se refaire ». Cette liquidité devrait néanmoins être investie au compte-gouttes, étant donné la morosité actuelle du marché.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital