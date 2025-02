Les réserves des exchanges crypto spot se raréfient ? Analyse du Bitcoin avec Prof. Chaîne

Les réserves des exchanges spot ont a nouveau connu une vague de retrait majeur, de l'ordre de 280 000 BTC en l'espace de 3 mois. Qu'est ce qui explique cette dynamique, et quel est l'état de l'activité sur les marchés spot actuellement ?

Morosité sur les marchés

Alors que le cours du Bitcoin consolide sous les 100 000 dollars, les exchanges centralisés enregistrent une nouvelle chute historique de leurs réserves.

Il est de notoriété publique que les exchanges spot ont eu une grande influence sur le développement des marchés du BTC depuis sa création. Aujourd'hui, nous étudierons l'évolution des réserves des exchanges et la dynamique de leurs marchés spot. C'est parti !

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin

Flux des exchanges

L'histoire récente des exchanges a été marquée par divers faits, qui se sont répercutés sur leurs réserves de BTC.

Nous nous concentrerons ici sur la période allant de mars 2020, qui a marqué la fin de l'expansion des réserves des exchanges, à février 2025, où ces dernières enregistrent une forte baisse depuis 3 mois.

En particulier, 3 périodes vont nous intéresser, car elles ont enregistré une forte contraction des BTC contrôlés par les exchanges :

le bull market de 2020 , où la demande des investisseurs particuliers à entamé ces réserves ;

, où la demande des investisseurs particuliers à entamé ces réserves ; la panique de FTX , où les investisseurs ont décidé de retirer les avoirs des exchanges ;

, où les investisseurs ont décidé de retirer les avoirs des exchanges ; le bull market de 2025, où la demande des investisseurs institutionnels vient ajouter une pression d'achat supplémentaire.

Figure 2 : Réserves de BTC des exchanges spot

Les flux nets des exchanges indiquent que ces périodes détiennent les records de sorties, compris entre 280 000 BTC et 300 000 BTC.

Notons que les sorties durant la panique de FTX ont été d'une intensité plus importante malgré une durée bien plus courte, soulignant l'urgence avec laquelle les capitaux ont fui les exchanges à la suite de l'affaire FTX.

Figure 3 : Flux nets hebdomadaires des exchanges spot

En séparant les flux nets par tranche de volume, une autre dynamique apparaît, apportant un degré de précision supplémentaire à l'analyse.

Ci-dessous, les flux nets par volume de Binance indique que les bull market de 2020 et 2025 ont connu des volumes de sortie majoritairement supérieurs au million de dollars, associés aux fonds institutionnels.

Cependant, les sorties durant la panique de FTX ont aussi comporté une part importante de volumes inférieurs à 100 000 dollars, associés aux investisseurs particuliers.

L'information est ici que la chute de FTX a provoqué une réaction chez toutes les catégories d'usagers des exchanges, alors que l'activité de retrait en bull market est dominée par les fonds institutionnels.

Figure 4 : Flux nets hebdomadaires des exchanges spot, par taille

Concernant le contexte de marché actuel, la demande institutionnelle a été très forte entre novembre et décembre 2024, avec des volumes de retrait dépassant les 5 000 BTC par jour.

Actuellement, cette demande semble réduite, ayant ralenti en début d'année 2025 alors que le marché établit un nouveau range aux abords des 100 000 dollars.

Activité des marchés spot

Les données de Glassnode offrent un excellent aperçu des volumes d'échanges opérés quotidiennement sur les marchés spot tenus par les exchanges.

Dans un premier temps, les volumes mesurés en BTC nous permettent d'identifier quatre périodes de forte activité sur les marchés spot au cours des dernières années :

le bull market de 2021 , avec des volumes compris entre 200 000 BTC et 500 000 BTC par jour ;

, avec des volumes compris entre 200 000 BTC et 500 000 BTC par jour ; la fin du bear market de 2022 , avec des valeurs anormales de 500 000 BTC à 900 000 BTC

, avec des valeurs anormales de 500 000 BTC à 900 000 BTC la hausse de début 2024 , avec des volumes compris entre 150 000 BTC et 200 000 BTC par jour ;

, avec des volumes compris entre 150 000 BTC et 200 000 BTC par jour ; la hausse de fin 2024, avec des volumes compris entre 150 000 BTC et 250 000 BTC par jour.

Les anomalies enregistrées durant la fin du bear market de 2022 semblent due aux importants volumes déplacés entre FTX et Binance avant la chute de l'exchange.

Si les volumes déplacés en 2024 et 2025 sont plus faibles qu'en 2021, il faut prendre en compte l'augmentation du prix du BTC : 1 dollar de ce dernier coûte désormais moins de satoshi et il faut donc un quantité moindre de BTC pour déplacer le même montant en dollars.

Figure 5 : Volumes d'échanges spot, en BTC

Cette nuance est très bien illustrée par la mesure des volumes d'échange spot en valeurs dollars, qui enregistrent des montants du même ordre de grandeur pour les quatre périodes ciblées.

Cela indique que le marché a tendance à véhiculer les mêmes quantités de BTC, peu importe le prix unitaire d'un bitcoin.

Figure 6 : Volumes d'échanges spot, en USD

La séparation de ces volumes d'échanges entre les différents exchanges existants permet toutefois d'identifier une évolution significative.

En effet, la dominance de l'exchange Binance, regroupant plus de 90% des volumes spot entre 2020 et 2023, s'est graduellement dégradée pour atteindre 20% actuellement.

Cela indique que des exchanges émergents tels que Crypto.com, Bithumb ou Bybit commencent à attirer de plus en plus de capitaux, grignotant les parts de marché de Binance.

Figure 7 : Volumes d'échanges spot, en USD, par exchange

Synthèse de cette analyse on-chain sur Bitcoin et Ether

In fine, les données des exchanges suggèrent qu'une nouvelle réduction importante de leurs réserves a eu lieu, les fonds institutionnels ayant accentué leur demande entre octobre et décembre 2024.

Dans l'ensemble, les volumes d'échanges des marchés spot en valeurs dollars sont du même ordre de grandeur que lors du bull market précédent, le marché ayant tendance à véhiculer des quantités de BTC similaires durant les périodes de forte volatilité.

Enfin, la dominance de l'exchange Binance sur les volumes spot s'est graduellement dégradée pour atteindre 20% actuellement, des exchanges émergents tels que Crypto.com, Bithumb ou Bybit commencent à attirer de plus en plus de capitaux.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

