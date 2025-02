Changpeng Zhao vivement critiqué pour sa publicité cachée sur la BNB Chain et les memecoins

Changpeng Zhao est connu dans l'écosystème des cryptomonnaies pour avoir été longtemps PDG de Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, et de loin. Cependant, en raison de différents déboires réglementaires, celui que l'on surnomme « CZ » s'est retrouvé contraint de quitter son poste en novembre 2023.

L'ancien PDG de Binance, milliardaire, a d'ailleurs fait de la prison. Il en est sorti en septembre dernier, après avoir purgé une peine de 5 mois. Lorsqu'on l'interroge sur l'éventualité de revenir à son poste, CZ se dit « désintéressé ». Il a d'ailleurs créé Giggle Academy, une plateforme en ligne visant à permettre aux enfants en difficulté de s'éduquer de manière interactive.

Pour autant, Changpeng Zhao semble avoir du mal à se détacher entièrement de la crypto, qui a marqué la majeure partie de sa vie. Il est notamment conseiller au sein d'YZi Labs, une société de capital-risque et incubateur, anciennement nommée Binance Labs.

Mais surtout, l'image de Binance lui colle à la peau. Changpeng Zhao se dit éloigné de l'exchange, mais sa photo de couverture sur X, où il se montre très actif, montre un QR code afin de télécharger l'application mobile de l'exchange crypto. En dépit de ses nouvelles activités et son « désintérêt » pour Binance, sa bio X se limite à « cofondateur et ancien PDG de Binance, détenteur de BNB et de BTC ».

CZ continue aussi de faire de la publicité pour la BNB Chain, la blockchain de Binance, mais de manière plus ou moins dissimulée. Comme hier soir, en lançant une vague de memecoins sur le réseau.

Lorsqu'on lui demande une photo de son chien au détour d'une conversation, Changpeng Zhao, devenu multi-milliardaire grâce aux cryptomonnaies, sait très bien les enjeux qui peuvent se cacher derrière ce genre de révélation. On ne compte plus le nombre de memecoins à l'effigie d'animaux ayant atteint des capitalisations ridiculeusement élevées. Il y a d'ailleurs rapidement fait allusion de son propre chef sur X :

Puis, hier soir, Changpeng Zhao a donc fini par poster une photo de lui en compagnie de son chien, Broccoli. Les memecoins portant ce ticker ont donc rapidement fusé, et ce sur tous les launchers, tant sur Solana que la BNB Chain. Et c'était bien l'objectif de CZ.

« Mon objectif n'est pas de créer un memecoin », a-t-il martelé. Mais « j'interagirai probablement avec quelques-uns des memecoins les plus populaires sur la BNB Chain » a-t-il tout de même précisé.

Comme souligné par Mochi sur X, Changpeng Zhao savait très bien qu'en ne ciblant aucun memecoin particulier, l'activité et le volume allaient se multiplier sur la BNB Chain. D'autres ont été plus durs, notamment l'utilisateur de X @crypto_chanshi :

L'ancien PDG de Binance lui a d'ailleurs répondu : « Les mots sont un peu durs, mais c'est une approche intéressante. Oui, je voulais voir plus d'activité sur BSC. Et je ne voulais pas m'impliquer dans l'émission/la gestion d'un memecoin, car je n'ai aucune expérience. Et je pensais que les mèmes étaient dirigés par la communauté. Mais j'ai bien reçu le feedback. »

Un autre, encore :

I thought CZ transformed after coming from prison—became more spiritually aligned, more detached—but I don’t think that’s the case at all…He is just like us—someone who can’t take control of FOMO/FEAR.

— hitesh.eth (@hmalviya9) February 14, 2025