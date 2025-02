Changpeng Zhao révèle une photo de son chien, amenant une vague de memecoins

Alors que les volumes de l'exchange décentralisé PancakeSwap explosent à la hausse depuis quelques semaines, la cryptomonnaie CAKE a vu son cours multiplié par 2 au cours des 7 derniers jours.

Et cet engouement n'est certainement pas fini. En effet, Changpeng Zhao, le fondateur du célèbre exchange Binance, est plus actif que d'ordinaire sur les réseaux sociaux.

Dans un tweet vu plus de 4 millions de fois, « CZ » a annoncé qu'il révélerait prochainement une photo de son chien.

Bien que cette annonce puisse sembler des plus banales pour le commun des mortels, il n'en est rien pour les plus degens de la communauté crypto. En effet, les animaux de compagnie de personnes célèbres se retrouvent très régulièrement à l'effigie des memecoins, ces cryptomonnaies à but humoristique qui font beaucoup parler d'elles dernièrement.

Broccoli, le chien de Changpeng Zhao

Changpeng Zhao n'est bien entendu pas étranger à cette notion, et est tout à fait conscient qu'au moins un memecoin sera lancé dans les minutes suivants la diffusion d'une photo de son animal de compagnie.

Respectant sa promesse, l'ancien PDG de Binance a donc révélé plusieurs photos de son chien, Broccoli. Il a aussi raconté comment il l'a adopté.

Broccoli's Story

A year and a half ago, I casually chatted with a friend who owned a (real) zoo in Dubai. Curious, I asked what dog breed is adapted to the Dubai summer heat. I had no plans to get a dog.

Later that evening, my doorbell rang, and a young Belgian Malinois showed… pic.twitter.com/vSLiHiS4fC

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 13, 2025