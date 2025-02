BNB Chain dévoile les nouveautés de l’année avec sa roadmap 2025

Cette semaine, les équipes de la BNB Chain ont présenté la roadmap de 2025 pour la blockchain. Les nouveautés à venir permettront-elles au réseau de gagner des parts de marché ?

Quelle est la roadmap 2025 pour la BNB Chain ?

Nous l’avons vu ce matin, le CAKE de PancakeSwap a particulièrement bien progressé sur fond de spéculations entourant la BNB Chain. En effet, Changpeng Zhao (CZ), le fondateur et ex-PDG de Binance, a laissé entendre que de grandes nouveautés étaient au programme :

👀 BNB Chain was caged for too long. Time to unleash! https://t.co/2KE8CiIDPn — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 10, 2025

💡 Retrouvez notre fiche complète sur la BNB Chain

En parallèle, BNB Chain a justement dévoilé sa roadmap de 2025, nous offrant dès lors un aperçu de ce à quoi nous pourrions nous attendre. Par exemple, l’accent devrait être mis sur l’expérience utilisateur, notamment grâce à un nouveau wallet construit selon les spécifications de l’EIP-7702. De plus, ledit wallet pourrait être dopé à l’intelligence artificielle (IA) pour accompagner son propriétaire dans ses activités :

En parlant de ce sujet, nous espérons voir des agents d’IA natifs intégrés aux portefeuilles pour aider les utilisateurs à gérer leurs échanges et leurs dépenses, depuis la recherche des meilleurs prix sur différentes blockchains pour le trading jusqu’à la réservation d’hôtels ou de billets d’avion.

Alors que les équipes de la BNB Chain rapportent que 60 projets IA ont été lancés sur le réseau en 2024, cette thématique devrait à nouveau faire partie intégrante des projets de 2025, par exemple grâce à des outils d’aide au codage comme AI Code Copilot.

Toujours au niveau de l’expérience utilisateur, plus de tokens pourront bénéficier de transactions sans frais de gas, sur BNB Chain, comme c’est déjà le cas sur les stablecoins depuis l’année dernière. En effet, ces coûts pourront être parrainés par d’autres individus ou organisations, et pourraient même être payés par d’autres actifs que le BNB. Il s’agira donc de patienter encore un peu pour voir les différents cas d’usage permis par ces fonctionnalités.

Les attaques sandwich tirant parti de la Maximal Extractable Value (MEV) étant souvent au cœur des préoccupations des développeurs, plus de travaux devraient également être menés dans ce sens. Dans ce but, des améliorations seront notamment faites directement au niveau des validateurs.

👉 Dans l’actualité également — Unichain : le mainnet du layer 2 d’Uniswap est désormais live

En outre, un certain soutien devrait aussi être apporté aux memecoins. Si le cas d’usage est discutable ici, il faut reconnaître que cette classe d’actifs a joué un rôle important sur la blockchain concurrente Solana (SOL), en lui permettant de revenir sur le devant de la scène.

De son côté, le BNB affiche un prix de 710 dollars, en hausse de 13 % lors de l’écriture de ces lignes.

Source : BNB Chain

