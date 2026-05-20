Les États-Unis peuvent-ils perdre leur avance sur la crypto ? Récap de la nuit du 19 au 20 mai 2026

De SpaceX à Zerohash, en passant par les régulations américaines et les tensions autour d’Ethereum, la nuit a été particulièrement animée pour les acteurs de la tech et de la crypto.

SpaceX prépare son entrée en bourse et une acquisition majeure

SpaceX se rapproche de son introduction en bourse, avec Goldman Sachs pressenti comme principal souscripteur et un prospectus attendu dès mercredi. Bloomberg rapporte que la société prévoit de finaliser l'acquisition de Cursor pour 60 milliards de dollars dans les 30 jours suivant son IPO, avec une clause de rupture fixée à 10 milliards de dollars. L'opération devrait être l'une des plus importantes de l'année, illustrant la puissance financière du groupe.

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Zerohash en quête de nouveaux financements

Zerohash cherche à lever de nouveaux fonds sur une valorisation dépassant 1,5 milliard de dollars, après le retrait de Mastercard de son projet d’investissement. Le géant des paiements avait pourtant envisagé un rachat estimé à 2 milliards de dollars avant de se tourner vers BVNK, acquise pour 1,8 milliard en mars 2026.

Trump annonce des mesures économiques et énergétiques majeures

Le président Donald Trump a dévoilé plusieurs décisions clés touchant à l’énergie et à la réglementation financière. Le programme « Ratepayer Protection Pledge » impose désormais aux entreprises d’IA de couvrir intégralement la consommation énergétique de leurs data centers. Il a également signé deux décrets : l’un visant à simplifier la réglementation pour soutenir la fintech, et l’autre renforçant l’identification des clients pour améliorer la sécurité financière. Enfin, sa plateforme Truth Social a retiré sa demande d’ETF Bitcoin déposée auprès de la SEC.

La CFTC poursuit l’État du Minnesota

La CFTC a engagé une action en justice contre le Minnesota, après l’annonce d’une interdiction totale des marchés de prédiction dans l’État à partir du 1er août. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie fédérale plus large visant à uniformiser la régulation de ces marchés aux États-Unis.

Ethereum sous tension selon Ryan Sean Adams

Ryan Sean Adams, cofondateur de Bankless, estime qu’Ethereum ne peut pas dépendre de l’Ethereum Foundation pour sa défense et sa valorisation. Il critique notamment les ventes régulières d’ETH par la fondation et appelle à la création d’une organisation plus offensive, capable de soutenir activement l’ETH.

Alerte de sécurité de CZ après un incident sur GitHub

Changpeng Zhao (CZ), fondateur de Binance, a alerté les développeurs sur la nécessité de vérifier et de renouveler leurs clés API exposées, même dans des dépôts GitHub privés.

Les États-Unis risquent de perdre leur avance crypto

La sénatrice américaine Cynthia Lummis a averti que la Chine et l’Europe tentaient de devancer les États-Unis dans la régulation et la direction du secteur des cryptomonnaies. Elle appelle à une action rapide de Washington pour maintenir le leadership technologique du pays.

Citi évoque un scénario de choc pétrolier

Citi a estimé qu’un choc pétrolier comparable à celui des années 1970 ne pourrait se produire que si le détroit d’Hormuz restait fermé jusqu’au début de l’année 2027.

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