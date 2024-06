Binance : Changpeng Zhao est désormais emprisonné en Californie

Selon une information exclusive de CNBC, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, aurait commencé à purger sa peine d'emprisonnement à Lompoc, dans l'État de Californie. Interrogée par CNBC, l'équipe en charge de la défense de celui que l'on surnomme « CZ » a confirmé les faits.

L'ancien dirigeant du plus grand exchange de cryptomonnaies au monde avait été condamné à 4 mois d'emprisonnement le 30 avril dernier par le tribunal de Seattle. Une peine moindre que ce qui avait été requis par les procureurs en charge du dossier, qui recommandaient 36 mois d'emprisonnement en vertu des faits reprochés à Changpeng Zhao, notamment concernant les accusations de blanchiment d'argent.

👉 Découvrez le top 5 des meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies

Au mois de novembre 2023, Changpeng Zhao avait accepté de démissionner de son poste historique de PDG de Binance dans le cadre d'un accord conclu avec le département de la Justice américain (DOJ), et avait plaidé coupable pour les accusations de blanchiment d'argent portées à son encontre par le Trésor américain et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). En parallèle, l'exchange de cryptomonnaies s'était retrouvé contraint de régler une amende colossale de 4,3 milliards de dollars.

L'ancien PDG de Binance, qui a conservé une participation estimée à 90 % dans l'exchange de cryptomonnaies, a affirmé qu'il était désolé de la situation auprès du juge avant de recevoir sa sentence.

Changpeng Zhao devrait donc remettre les pieds dehors au mois de novembre prochain. Plus tôt, il avait été contraint de payer 50 millions de dollars d'amende - un montant considérable, mais moindre comparé à sa fortune estimée à 33 milliards de dollars.

👉 Dans l'actu autour de la régulation – Hong Kong : les plateformes d'échange non enregistrées sommées de quitter le territoire immédiatement

Via une lettre visant à donner quelques explications à sa communauté publiée au mois d'avril dernier, CZ évoquait notamment les problèmes rencontrés au fil des années afin de « maintenir Binance à flot », résultat d'une « croissance inattendue et extrêmement explosive ». L'ancien PDG de Binance avait par ailleurs évoqué la difficulté qu'il avait rencontrée pour admettre qu'il était temps pour lui d'abandonner sa création.

Il est difficile de décrire à quel point je suis profondément investi dans Binance. Améliorer Binance et en faire une plateforme sécurisée qui fournit des services financiers à des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier était une part importante de mon travail. Je pensais que je continuerais à faire cela pendant des décennies. Cette vie n'existe plus pour moi. J'ai eu du mal à l'accepter au début, mais j'ai fini par m'y faire. J'espère avoir un impact positif dans d'autres domaines à l'avenir.