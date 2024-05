Affaire Binance : Changpeng Zhao (CZ) écope de 4 mois de prison aux États-Unis

Tandis que Changpeng Zhao (CZ) avait plaidé coupable de violation des lois anti-blanchiment d’argent dans l’affaire qui l’a conduit à démissionner de son poste de PDG de Binance, l’écosystème des cryptomonnaies était suspendu à la date du mardi 30 avril pour connaître sa condamnation. Ainsi, le juge Richard Jones a condamné Changpeng Zhao à une peine de 4 mois de prison lors d’une séance au tribunal de district de Seattle.

Cette peine s’inscrit largement en deçà de ce qui avait été demandé par les procureurs en charge du dossier, ces derniers ayant requis 36 mois d’emprisonnement. Avant la sentence, Richard Jones a reproché à CZ de ne pas avoir joué le jeu de la régulation malgré les ressources dont il disposait :

De son côté, l’intéressé s’est dit désolé et reconnaît ses torts :

En marge de sa condamnation, Changpeng Zhao a également publié un message sur X, dans lequel il remercie les personnes l’ayant soutenu. En parallèle, il tourne la situation en avantage, expliquant que la surveillance dont fait désormais l’objet l’exchange est censée prouver que les fonds des utilisateurs sont en sécurité :

I would like to thank everyone for your care and support, be it writing letters, showing support on X, or in any other form. They all mean a lot to me and keep me strong. I will do my time, conclude this phase and focus on the next chapter of my life (education).

I will remain a…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) May 1, 2024