La plateforme crypto Binance dépasse le cap des 200 millions d’utilisateurs

Lancée il y a 7 ans, la plateforme de cryptomonnaies Binance a atteint la semaine dernière le cap symbolique des 200 millions d’utilisateurs. Pour mettre ce nombre en perspective, cela correspond environ à 2,5 % de la population mondiale.

Today, we celebrate 200 million – and it's all because of YOU!

Your support is the heartbeat of our journey to 1 billion users.

Here's to the stars of our story – you!#Binance200M #Binancian #Binance pic.twitter.com/3cWTEHxg7j

— Binance (@binance) June 8, 2024