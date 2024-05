Binance écope d'une amende de 4,4 millions de dollars au Canada pour des accusations relatives au blanchiment d'argent

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) a condamné Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, à payer une amende de 4,4 millions de dollars.

Selon le communiqué du FINTRAC, Binance ne s'est pas enregistrée en tant qu'entreprise de transfert de fonds étrangers, et aurait omis de déclarer des transactions importantes effectuées en cryptomonnaies « de 10 000 dollars canadiens ou plus ».

Le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est en place pour protéger la sécurité des Canadiens et de l'économie du pays. CANAFE continuera de travailler avec les entreprises pour les aider à comprendre et à respecter leurs obligations en vertu de la Loi. Nous ferons également preuve de fermeté en veillant à ce que les entreprises continuent de faire leur part et nous prendrons les mesures qui s'imposent au besoin.