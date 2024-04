Binance aura bientôt un siège social connu, selon le PDG Richard Teng

C’est un des plus grands mystères entourant Binance, la plus grande plateforme mondiale : où est situé son siège social ? Richard Teng, le nouveau PDG de l’entreprise, confirme qu’il arrêtera prochainement d’esquiver le sujet, et que Binance est prête à annoncer une localisation.

