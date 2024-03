Des responsables de Binance attaquent le gouvernement nigerian en justice – Que s'est-il passé ?

L'affaire entre Binance et le Nigeria s'intensifie alors que les 2 responsables de l'exchange crypto placés en détention à la fin du mois de février pour des motifs flous ont porté plainte contre le gouvernement nigerian. Que s'est-il passé ?

2 responsables de Binance s'opposent aux actions menées par le Nigeria

L'affaire opposant Binance au Nigeria prend de sérieuses proportions, alors que le pays africain du golfe de guinée avait décidé de placer 2 responsables de Binance en détention. Effectivement, le Nigeria avait accusé Binance d'avoir participé à la chute du naira, la monnaie locale, en permettant aux citoyens du pays d'effectuer du trading pair à pair sans s'être enregistrée comme la loi l'exige.

Ainsi, les 2 responsables de Binance dont nous parlons, Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan, ont été placés en détention à la fin du mois de février suite à des tentatives échouées de négociation concernant des manquements de l'exchange. Comme nous le rapportions récemment, Nadeem Anjarwalla serait parvenu à s'enfuir de l'endroit où il était tenu captif, avant de prendre son envol vers une destination inconnue.

L'affaire a pris un nouveau tournant après que Tigran Gambaryan, resté en détention, a accusé le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria et la Commission des Crimes économiques et financiers d'avoir violé ses droits fondamentaux. Dans sa plainte adressée au tribunal, rapportée par le média local Punch, le Responsable de la Conformité en matière de Criminalité financière de Binance a exigé d'être libéré immédiatement et qu'on lui rende son passeport.

De surcroît, il a demandé à ce que des excuses publiques lui soient faites, et que la justice nigériane ne soit plus en mesure de le détenir pour quelque raison concernant Binance que ce soit. Il a également précisé qu'il n'avait commis aucune infraction lors des réunions avec les représentants du Nigeria, et qu'on ne lui avait d'ailleurs pas reproché quoi que ce soit concernant son séjour.

Bien qu'il soit parti hors du pays, Nadeem Anjarwalla a déposé une plainte similaire. Selon Vanguard, un autre média nigérian, le Nigeria travaillerait de concert avec l'agence Interpol pour que ce dernier soit retrouvé et extradé afin d'être jugé.

Le gouvernement nigérian a déclaré qu'il enquêtait sur la possibilité que Binance ait été utilisée pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, pour une somme évaluée à 35,4 millions de dollars, selon une plainte de la Commission des Crimes Économiques et Financiers, la police anticorruption du Nigeria.

L'affaire a été renvoyée au 8 avril.

Sources : Punch, Vanguard

