Binance : le procès d'un des responsables de l'exchange au Nigeria vient de débuter

Arrêté en février dernier par les autorités nigérianes puis placé en détention provisoire, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière pour Binance, va être jugé dans des conditions pour le moins surprenantes.

Tigran Gambaryan accusé de blanchiment d'argent au Nigeria, le procès débute

Ce lundi, le procès de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière pour Binance, a débuté au Nigeria. Considéré comme l'un des cadres de l'exchange, l’employé de Binance avait été arrêté par les autorités nigérianes en février 2024 en raison d'accusations portées à son encontre.

Tout a débuté en février dernier lorsque le pays africain avait accusé Binance d'avoir participé à la chute du naira, la monnaie fiduciaire locale. En effet, selon le Nigeria, la plateforme a permis aux citoyens du pays d'effectuer du trading pair à pair sans être enregistrée alors que le cadre législatif l'exigeait.

🔎 Retrouvez les meilleures plateformes pour acheter des cryptomonnaies en 2024

Devant cette situation, les autorités nigérianes avaient alors procédé à l'interpellation de Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan. Le premier a réussi à s'enfuir de l'endroit où il était tenu captif, avant de prendre son envol vers une destination inconnue. À l’heure actuelle, Nadeem Anjarwalla est introuvable.

Pour le second, les 6 mois qu'il a passés en détention n'étaient pas de tout repos. Et pour cause, les accusations à l'encontre de Tigran Gambaryan se sont aggravées.

Il est désormais accusé de délits financiers, dont du blanchiment d'argent, pour un montant total de 34 millions de dollars. Les autorités nigérianes affirment qu'il se serait servi des opérations de Binance dans le pays pour commettre ses méfaits.

De son côté, Tigran Gambaryan a bien essayé de se défendre. Il a accusé le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria et la Commission des Crimes économiques et financiers d'avoir violé ses droits fondamentaux.

À plusieurs reprises, le responsable de Binance a sommé les forces de l'ordre de le libérer immédiatement, que son passeport lui soit rendu et que des excuses publiques lui soient présentées. En vain.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Un état de santé qui se détériore et aucune possibilité de contacter un avocat

Par ailleurs, ces dernières semaines, l'état de santé de Tigran Gambrayan s'est détérioré. Sa famille a fait part de ses inquiétudes à ce sujet et a expliqué que ces complications de santé étaient dues à de la négligence :

Il ne peut plus marcher à cause de la douleur causée par sa hernie discale non soignée et par une blessure à la colonne vertébrale. La prison refuse également de lui fournir un fauteuil roulant.

Initialement prévu plus tôt dans l'été, le procès a été décalé de quelques semaines pour permettre à Tigran Gambrayan de se remettre sur pied. Toutefois, son état de santé ne semblerait pas s'être amélioré.

👉 Dans l'actualité également – Le Brésil bloque l’accès à X après un conflit entre le réseau social et un juge local

Aussi, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance aurait eu du mal à contacter son équipe juridique, les autorités nigérianes l'y empêchant. En effet, c'est ce qu'affirmait le 27 août dernier le PDG de la firme, Richard Teng, dénonçant cette situation et réclamant la libération de son collaborateur :

En outre, les autorités refusent de lui [à Tigran Gambaryan] permettre de consulter un avocat, alors que son procès doit commencer le 2 septembre, ce qui, nous a-t-on informés, est inconstitutionnel au Nigeria. [...] J’appelle une fois de plus le gouvernement nigérian à lui permettre de rentrer chez lui auprès de sa famille pour des raisons humanitaires afin qu’il puisse bénéficier d’un traitement médical approprié aux États-Unis.

Un appel qui n'a obtenu aucune réponse de la part du gouvernement nigérian, le procès de Tigran Gambrayan ayant bien débuté ce lundi 2 septembre.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Nairametrics

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.