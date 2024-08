Le Brésil bloque l’accès à X après un conflit entre le réseau social et un juge local

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’accès au réseau social X a été bloqué au Brésil. Pour comprendre les raisons de cette mesure, il faut remonter de quelques mois en arrière, lorsqu’un conflit a éclaté entre la société et Alexandre de Moraes, un juge de la Cour suprême brésilienne.

En effet, en avril dernier, l’intéressé a accusé Elon Musk de mener une « campagne de désinformation » à propos de décisions de justice. En bref, l’entrepreneur a montré son désaccord vis-à-vis du blocage de certains comptes d’extrême droite dans le pays, en avançant que le juge supprimait la liberté d’expression en agissant de la sorte.

Dernièrement, le conflit a pris de l’ampleur, tandis qu’Alexandre de Moraes a ordonné à X de nommer un nouveau représentant légal au Brésil. Et pour cause, la précédente occupante du poste ayant démissionné, l’entreprise disposait de 24 heures à compter de mercredi 28 août pour nommer quelqu’un d’autre.

Dans un communiqué, l’entreprise fait état de menaces subies par son ancienne employée :

Dans ce même communiqué, le compte Global Government Affairs de X indiquait s’attendre à des blocages au Brésil, et c’est ce qui a depuis été fait.

De son côté, Elon Musk a affirmé que l’entreprise allait commencer à publier « la liste des crimes » d’Alexandre de Moraes, profitant de ce tweet pour le qualifier de dictateur :

We willl begin publishing the long list of @Alexandre’s crimes, along with the specific Brazilian laws that he broke tomorrow.

Obviously, he does not need to abide by US law, but he does need to abide by his own country’s laws.

He is a dictator and a fraud, not a justice. https://t.co/m93B1r0v98

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2024