Binance travaille sans relâche pour faire libérer l'un de ses responsables détenu au Nigeria

Richard Teng, PDG de Binance, a déclaré ce jeudi que ses équipes travaillaient « 24 heures sur 24 » afin que Tigran Gambaryan, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de l'exchange, puisse être libéré et revenir aux États-Unis.

Cela fait maintenant plus de 6 mois que Tigran Gambaryan est détenu par les autorités nigérianes. Celui qui est considéré comme l'un des cadres de Binance a été interpellé en février dernier, période à laquelle le pays africain avait accusé l'exchange d'avoir participé à la chute du naira, la monnaie fiduciaire locale.

Pour les autorités du Nigeria, Binance aurait permis à ses citoyens d'effectuer du trading pair à pair sans être enregistré alors que la réglementation sur place l'exigeait. C'est pour cette raison, entre autres, que Tigran Gambaryan a été arrêté avec l'un de ses collègues, Nadeem Anharwalla. Cependant, ce dernier a réussi à s'enfuir de l'endroit où il était tenu captif et est désormais introuvable.

Tigran Gambaryan a donc été détenu seul pendant près de 6 mois dans l'attente de son procès. Une attente interminable pour le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance qui a vu son état de santé se détériorer de jour en jour. Ce dernier aurait contracté le paludisme ainsi qu'une pneumonie à 2 reprises.

Comme l'a précisé Richard Teng, « nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement nigérian de libérer Tigran Gambaryan [...] afin qu’il puisse rentrer chez lui et recevoir les soins médicaux dont il a besoin ». Jusqu'à présent, ces demandes ont été infructueuses puisque les autorités nigérianes tiennent à ce que l'employé de l'exchange soit jugé sur place.

À l'occasion de la conférence TOKEN2049 à Singapour, le PDG de Binance est revenu sur cette situation compliquée, affirmant « qu'il n'était pas nécessaire de retenir notre personnel ». Pour le dirigeant de la plateforme crypto, Tigran Gambaryan est « injustement détenu par le Nigeria » :

Richard Teng espère également avoir le soutien du gouvernement américain. En désignant Tigran Gambaryan comme détenu illégalement, le PDG de Binance espère que cela mettra la pression sur le gouvernement nigérian en vue d'une libération de son collaborateur.

Malgré tout, Au Nigeria, le procès de Tigran Gambaryan a débuté le 2 septembre. Une vidéo a été publiée sur X où on peut voir le responsable de la conformité de Binance s'énerver devant les forces de l'ordre nigérianes avant le début d'une de ses audiences et avoir du mal à se déplacer avec sa béquille. Le PDG de Binance avait d'ailleurs réagi à cette vidéo sur le réseau social.

This inhumane treatment of Tigran must end. He must be allowed to go home for medical treatment and to be with his family. https://t.co/HsQNoyE0cS

— Richard Teng (@_RichardTeng) September 3, 2024