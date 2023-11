Qui est Richard Teng, le nouveau PDG pro-régulation de Binance ?

Richard Teng a été propulsé au rang de PDG de l'exchange crypto Binance après que Changpeng Zhao ait démissionné de son poste suite à des accusations criminelles aux États-Unis. Qui est vraiment le nouveau visage de Binance ?

Un nouveau PDG pro-régulation ?

Richard Teng, désormais à la barre de Binance en tant que PDG, succède à Changpeng « CZ » Zhao.

Cette transition soudaine et inattendue est survenue ce mardi 21 novembre après un accord significatif de 4,3 milliards de dollars entre Binance et les autorités régulatrices américaines, ce qui a conduit à la démission de Changpeng Zhao​​.

Avec cette promotion, Richard Teng occupait le poste de responsable mondial des marchés régionaux chez Binance, supervisant notamment les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Europe et d'autres territoires en dehors des États-Unis​​.

Sa carrière, s'étendant sur plus de 30 ans dans le domaine des services financiers et de la réglementation.

Richard Teng a travaillé pendant 13 ans à l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), l'organisme de surveillance financière et la banque centrale du pays.

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Pendant cette longue période, il dirige, entre autres, la formulation et l'administration de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme et élabore un cadre réglementaire pour les fonds de placement immobilier, les fiducies commerciales et les sociétés fiduciaires.

Après ce passage à la banque centrale de Singapour, Richard Teng devient responsable de la règlementation du marché boursier de Singapour, également connu sous le nom de Singapore Exchange (SGX).

Ce rôle impliquait une connaissance approfondie des mécanismes de régulation financière et de leur application dans un cadre international​.

Enfin, avant de rejoindre Binance, Richard Teng dirigeait l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centre financier et une zone franche des Émirats arabes unis.

Ainsi, la nomination de Richard Teng au poste de PDG de Binance constitue une étape stratégique majeure pour l'entreprise, désormais marquée par une orientation résolument tournée vers la régulation.

En intégrant un leader aussi aguerri en matière de régulation, Binance envoie un signal fort au marché et aux régulateurs du monde entier. L'entreprise montre ainsi son engagement à se conformer aux exigences réglementaires internationales, tout en cherchant à rassurer les investisseurs et les autorités sur sa capacité à opérer dans un cadre légal et transparent.

Cela est d'autant plus pertinent que le secteur des cryptomonnaies fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs mondiaux depuis maintenant plusieurs années.

💡 Consultez notre portrait de Changpeng Zhao, le fondateur de l'empire Binance

Que prévoit-il Richard Teng pour Binance ?

Dans ses premières déclarations en tant que PDG, Richard Teng a exprimé son honneur et sa profonde humilité à assumer ce rôle.

Il met en exergue la responsabilité qui lui incombe, avec la confiance de 150 millions d'utilisateurs et de milliers d'employés de Binance.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Par ailleurs, Richard Teng a déclaré sur LinkedIn qu'il souhaitait particulièrement se concentrer sur les points suivants :

Rassurer les utilisateurs de Binance en leur montrant qu'ils peuvent rester confiants dans la solidité financière, la sécurité et la sûreté de l'entreprise ; Collaborer avec les régulateurs pour faire respecter des normes élevées à l'échelle mondiale qui favorisent l'innovation tout en assurant une protection importante des consommateurs ; Travailler avec des partenaires pour stimuler la croissance et l'adoption de Web3.

En résumé, l'arrivée de Richard Teng à la tête de Binance marque une ère nouvelle où la régulation et la conformité seront au cœur de stratégie de l'entreprise, reflétant ainsi l'évolution du paysage global des cryptomonnaies vers une réglementation accrue.

👉 Sur le même sujet : La SEC porte de nouveau plainte contre l'exchange Kraken

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.