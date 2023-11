La SEC porte de nouveau plainte contre Kraken : quelles sont les accusations cette fois-ci ?

Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de l’exchange de cryptomonnaies Kraken. Après ses démêlés avec l’agence gouvernementale en début d’année vis-à-vis de ses produits de staking, l’exchange est cette fois accusé d’opérer en tant que bourse non enregistrée de valeurs mobilières.

Ainsi, le communiqué de la SEC reprend le laïus habituel dont elle fait preuve à l’encontre des plateformes de cryptomonnaies concernant les offres de titres non enregistrés. Cela inclut ainsi les services de garde et de trading sur ces supposés titres.

Toutefois, des risques pour l’intégrité des fonds des clients sont également mis en avant. En effet, le gendarme financier américain accuse Kraken de mélanger ses fonds propres et ceux de ses clients :

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce qu’une security et qu’est-ce que cela implique pour les cryptomonnaies ?

Face à cette plainte, Kraken a apporté une réponse publique afin de défendre sa position, démentant formellement ce dont elle était accusée :

Today, the SEC filed a complaint alleging that Kraken operates as an unregistered national securities exchange, broker, and clearing house. We disagree with their claims and plan to vigorously defend our position. https://t.co/a0C4wzBo3f

— Kraken Exchange (@krakenfx) November 21, 2023