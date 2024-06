Yi He, la cofondatrice de Binance, alerte Elon Musk sur les scams crypto sur X

Tandis que le secteur des memecoins semble plus populaire que jamais, de nombreuses arnaques gravitent autour de ces tokens. L’une des plus récurrentes est les faux profils sur des réseaux sociaux comme X, se faisant passer pour des personnalités connues de l’écosystème des cryptomonnaies en tentant de crédibiliser un scam.

Yi He, la cofondatrice de Binance, est l’une des personnalités dont l’identité est parfois usurpée. Cette semaine, l’intéressée a donc alerté sur ce phénomène :

I have not issued any new MEMEcoins. Clicking on the link will result in your money being stolen. Many people were tricked by this hacker link and lost a significant amount of money today. Is there any way to address this issue?

@elonmusk pic.twitter.com/fCiweFweBa

— Yi He (@heyibinance) June 14, 2024