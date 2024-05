Binance accusée d'avoir licencié un employé ayant découvert des manipulations de marché

Binance, la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est accusée par certains de ses anciens et actuels employés d'avoir camouflé des manipulations de marché de la part du market marker DWF Labs.

Les révélations proviennent du Wall Street Journal, selon lequel DWF Labs aurait manipulé le prix d'au moins 7 cryptomonnaies, dont le YGG, en effectuant des opérations de wash trading pour environ 300 millions de dollars.

Après que ces allégations aient été rapportés par l'équipe de surveillance de Binance, l'exchange aurait décidé que les preuves de telles accusations étaient irrecevables, et aurait licencié le responsable de son pôle de surveillance dans la foulée.

Les employés de Binance chargés de surveiller ce type d'activité auraient également découvert que certains de leurs clients VIP participaient à des opérations de pump-and-dump afin de manipuler les prix de certains tokens.

Le Wall Street Journal s'appuie par ailleurs sur un rapport publié au mois de décembre 2023 par nos confrères de The Block, selon lequel DWF Labs aurait tendance à évoquer « des mouvements de prix potentiels » afin d'attirer l'attention de potentiels clients.

DWF Labs aurait également pour coutume d'obtenir des cryptomonnaies jusqu'à 50 % au rabais par rapport au prix de marché selon différents schémas de vesting prévus avec différents émetteurs lors de la signature de contrats.

Dans une section appelée « Gestion des prix » des documents vus par The Block, DWF Labs informerait également ses potentiels clients sur la possibilité de « privilégier un certain côté de l'orderbook » s'ils leur confiaient une partie de leurs tokens à un certain prix. « Comme cela se fait au niveau du carnet d'ordres passif et non en créant activement un volume artificiel, la croissance du prix du jeton semble authentique, » précise le document.

Binance a rapidement répondu aux allégations du Wall Street Journal, affirmant qu'elle ne « tolérait pas la manipulation de marché » et qu'elle avait par ailleurs exclu environ 355 000 utilisateurs de sa plateforme accusés d'avoir violé ses conditions d'utilisation.

