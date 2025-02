Scandale du Libra : le ministère de la Justice des Etats-Unis aurait lancé une enquête

Une difficulté de plus pour Javier Milei ? Le président argentin pourrait faire l’objet d’une enquête de la part du ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis. Le co-créateur du Libra, Hayden Davis, est également ciblé ; il est désormais accusé de corruption.

Les États-Unis se penchent à leur tour sur l’affaire Libra ?

D’après un rapport du média local La Nacion, des agents de la section des fraudes de la division criminelle du DOJ ont déjà commencé à collecter des données en vue d’une possible action en justice.

Pour rappel, Javier Milei avait fait une promotion brève mais catastrophique d’une cryptomonnaie douteuse, qui avait conduit à la chute du cours. Le scandale avait alors éclaté et des éléments avaient émergé plus tard, faisant état d’une possible corruption de sa propre sœur, qui aurait été payée pour mettre en avant la cryptomonnaie.

Par ailleurs, si le ministère de la Justice des États-Unis s’intéresse à l’affaire, c’est que Hayden Davis, le co-créateur de Libra, est américain. Il a par ailleurs participé au lancement du MELANIA, la cryptomonnaie tout aussi douteuse de Melania Trump, l’épouse du président américain.

Une « méga escroquerie » qui pourrait susciter l’intervention du FBI

Hayden Davis se serait vanté par message d’avoir influencé directement Javier Milei, expliquant qu’il versait de l’argent à sa sœur et que le président argentin signait ensuite « tout ce que je veux ». Selon La Nacion, cette « méga-escroquerie » aurait aussi été portée par un homme de Singapour, Julian Peh, ainsi que les hommes d’affaires argentins Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy.

Les données collectées actuellement par le DOJ pourraient conduire à une plus large enquête, qui ferait cette fois intervenir d’autres agences, dont le FBI, le Departement of Homeland Security ainsi que la Securities and Exchange Commission (SEC). L’affaire a déjà déclenché une enquête au sein du gouvernement d’Argentine.

🌐 Dans l’actualité – Changpeng Zhao donne 150 BNB à des victimes de Libra… Et s’en tire avec un profit

De son côté, Hayden Davis a selon ses dires engagé des services de sécurité pour se protéger des menaces dont il fait désormais l’objet. Javier Milei a tenté d’éteindre les flammes, mais le scandale intervient dans une situation politique déjà tendue. Le président argentin fait désormais l’objet d’une enquête pour corruption, avec des appels à démissionner de la part de l’opposition.

L’affaire, qui montre bien les limites des cryptomonnaies promues par des personnalités au pouvoir, fera sans doute date et pourrait créer quelques jalons légaux pour l’avenir.

Source : La Nacion

