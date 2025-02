L'Argentine ouvre une enquête après le scandale du memecoin LIBRA

Cette fin de semaine, le memecoin LIBRA a fait parler de lui après son effondrement, alors que le président argentin Javier Milei en a brièvement fait sa promotion avant de supprimer son tweet. Après cela, les spéculations sont allées bon train concernant la portée de l’implication de l’intéressé, tandis que rapidement, il est apparu qu’une entreprise dénommée KIP Protocole était derrière ce lancement discutable.

C’est dans ce contexte que cette nuit, le Bureau du président a annoncé que l’Argentine ouvrait une enquête pour tenter de déterminer les responsabilités de chacun. Ainsi, le Bureau Anti-corruption a été saisi par Javier Milei, et celui-ci devra faire la lumière sur une éventuelle « conduite inappropriée de la part d’un membre du Gouvernement national, y compris du Président lui-même ».

En outre, un groupe de travail et d’enquête a été spécialement créé :

D’autre part, le Président de la Nation a décidé de créer une Unité de Travail d’Investigation (UTI) au sein de la Présidence de la Nation, composée de représentants des organismes et organisations ayant des pouvoirs liés aux cryptoactifs, aux activités financières, au blanchiment d’argent et à d’autres domaines connexes, qui intégreront leurs informations afin de lancer une enquête urgente concernant le lancement de la cryptomonnaie $LIBRA et toutes les entreprises ou personnes impliquées dans cette opération.