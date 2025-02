Rug pull en Argentine ? Javier Milei fait la promotion d’un memecoin qui s’effondre de 95 %

Dans la nuit de vendredi à samedi, Javier Milei a fait la promotion d’un memecoin sur son compte X. L’intéressé a expliqué que le « projet » nommé LIBRA servirait à financer l’économie locale :

Dans la nuit, le prix du LIBRA est allé jusqu’à dépasser légèrement les 4,56 dollars, ce qui représentait alors une capitalisation de plus de 4,5 milliards de dollars, un montant suffisant pour lui faire dépasser temporairement le PEPE. Depuis, le token s’est effondré et s’échange tout juste à 0,24 dollar lors de l’écriture de ces lignes :

Cours du LIBRA en données 15 minutes

Face à ce pump and dump manifeste, le compte X Lookonchain a identifié 11 portefeuilles qui ont été créés tout juste quelques heures avant le lancement du LIBRA. Au total, ils auraient réalisé un bénéfice de 4,8 millions de dollars sur les ventes du token :

Profits réalisés par des portefeuilles d’initiés sur le Libra

Après cette débâcle, Javier Milei a supprimé son tweet de promotion et a cherché à se dédouaner de son implication dans le projet :

Plus tôt ce matin, une entreprise nommée KIP Protocole a revendiqué son implication dans le projet, expliquant au passage que le président argentin n’avait pas pris part aux développements. Pourtant, même après le crash, la société a qualifié le lancement de LIBRA comme un succès.

Ensuite, le PDG de KIP Protocole est revenu sur l’objectif de cette initiative :

Ce qui est toutefois intéressant, c’est qu’à l’automne dernier, l’intéressé avait partagé un selfie avec Javier Milei, après une entrevue portant sur l’intelligence artificielle :

I was honoured to have an in-depth discussion with President Javier Milei @JMilei on how AI will impact societies.

I shared on how AI affects the jobs of the future, how it’s important for all countries to have a strategy for AI sovereignty, and how @KIPprotocol is focused on AI… pic.twitter.com/gGnrnorHrs

— Julian @ 𝗞𝗜𝗣 ㊋⫸ (@julian_kip) October 20, 2024