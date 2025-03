Binance : La famille Trump en discussion pour acquérir des parts dans le plus grand exchange crypto au monde

La plateforme de cryptomonnaies Binance, fondée par Changpeng Zhao, a traversé de multiples turbulences ces dernières années. En novembre 2023, l'entreprise a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars pour régler des accusations de violations des lois anti-blanchiment aux États-Unis.

Changpeng Zhao a dû quitter son poste de PDG et purger une peine de 4 mois de prison. Depuis, Binance cherche à se repositionner sur le marché américain en explorant de nouvelles alliances.

Changpeng Zhao aurait entamé ces discussions avec la famille Trump dans l'espoir d'obtenir un pardon présidentiel. L'ancien PDG reste actionnaire majoritaire de Binance et souhaiterait lever les restrictions qui pèsent sur l'entreprise aux États-Unis.

Les discussions porteraient sur une prise de participation via World Liberty Financial, une société crypto lancée par des proches de Trump en septembre dernier. Steve Witkoff, un investisseur et ami de longue date du président, aurait joué un rôle clé dans ces négociations.

L'entrée de la famille Trump dans Binance soulève des questions sur un éventuel conflit d'intérêt. Depuis son retour sur la scène politique, Donald Trump s'est montré favorable à l'adoption des cryptomonnaies, contrairement à l'administration précédente qui a imposé de strictes régulations.

Binance.US, qui avait perdu l'accès aux dépôts en dollars sous Biden, vient tout juste de retrouver cette capacité, signe d'un changement de cap. De plus, l'intérêt de Donald Trump pour Binance intervient au moment où la plateforme bénéficie d'un nouvel investissement de 2 milliards de dollars en provenance du fonds MGX basé à Abou Dhabi.

L'annonce de ces discussions a eu un impact immédiat sur le marché des cryptomonnaies, notamment sur le BNB, jeton natif de Binance, qui a bondi de 6 % pour atteindre les 600 dollars, son plus haut niveau depuis une semaine. Si un accord venait à être trouvé, cela pourrait marquer un tournant majeur pour Binance et le secteur crypto américain.

Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, vient de publier un tweet dans lequel il dément les informations transmises par le Wall Street Journal, dans lequel il confirme que personne n'est en discussion afin d'investir ou de prendre des parts de Binance, ni même la famille Trump.

4. Sorry to disappoint. The WSJ article got the facts wrong.

More than 20 people have told me they were asked by the WSJ (and another media), "Can you confirm that CZ made some deal for a pardon?"

They probably asked hundreds of people to have 20 people reach out to me. In… https://t.co/ELyDPmKD3G

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 13, 2025