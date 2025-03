Binance : les cryptos listées seront désormais choisies par la communauté

Face à la multiplication des cryptomonnaies et à la complexité croissante du marché, Binance a annoncé une refonte de son processus de listing en introduisant un système de gouvernance communautaire. Cette initiative permet aux utilisateurs de voter pour l’ajout ou la suppression de cryptos sur la plateforme, offrant ainsi un rôle plus actif à la communauté.

Binance : un système de vote pour plus de transparence

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a informé sa communauté qu’un nouveau système de vote serait mis en place pour lister et délister les cryptomonnaies. Cette initiative vise à impliquer davantage les utilisateurs dans les décisions stratégiques de la plateforme et à assurer une meilleure transparence dans le processus de sélection. Avec cette nouveauté, 2 mécanismes ont été introduits :

Vote to List : les utilisateurs peuvent voter pour les cryptomonnaies qu’ils souhaitent voir listés. Seuls les cryptos ayant récolté le plus de votes et ayant passé le processus de diligence raisonnable de Binance seront intégrées à la plateforme ;

: les utilisateurs peuvent voter pour les cryptomonnaies qu’ils souhaitent voir listés. Seuls les cryptos ayant récolté le plus de votes et ayant passé le processus de diligence raisonnable de Binance seront intégrées à la plateforme ; Vote to Delist : les cryptos qui n’offrent pas de mises à jour régulières, qui présentent une communauté inactive ou dont l’équipe de développement est absente, pourront être soumises à un vote pour suppression.

Les utilisateurs doivent détenir au moins 0,01 BNB dans leur compte pour participer aux votes, garantissant ainsi une implication des investisseurs engagés.

Si Binance se retrouve contrainte de revoir sa méthode de listing, c’est parce que la multiplication exponentielle des cryptomonnaies complique le processus. En février 2025, plus de 12,4 millions de cryptos étaient listées sur CoinMarketCap, contre moins de 11 millions un mois plus tôt. Cette prolifération dilue l’intérêt des investisseurs et complique l’évaluation des projets par les plateformes d’échange.

Évolution de la taille du marché lié à la blockchain

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a d’ailleurs lui aussi souligné la difficulté d’examiner manuellement l’ensemble des nouvelles cryptomonnaies. Il a proposé une alternative basée sur une « allow-list » et une « block-list », inspirée des réseaux sociaux, pour filtrer les actifs frauduleux.

En mettant en place ce système de gouvernance communautaire, Binance renforce la participation de ses utilisateurs tout en rationalisant son processus de listing. Ce modèle favorise à la fois la transparence et l'engagement des investisseurs, tout en réduisant le risque de listings inappropriés.

Avec cette nouvelle approche, Binance pourrait inspirer d'autres plateformes à adopter des mécanismes similaires, rendant l’écosystème crypto plus démocratique et équilibré.

Source : Binance

