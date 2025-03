Lancement de l'Institut National de Bitcoin (INBi) : Un nouvel acteur pour défendre les Français grâce au BTC

L’Institut National de Bitcoin (INBi) vient d’être créé. Cette nouvelle association vise à défendre les intérêts des Français grâce à Bitcoin en informant le public et en luttant contre la désinformation qui entoure cette technologie.

L'INBi une nouvelle association créée par des Bitcoiners pour défendre les Français

Bien que certains puissent soutenir le contraire, utiliser le Bitcoin n’a jamais été vraiment facilité par la loi en France. Tant pour les particuliers, contraints à des calculs presque impossibles pour déclarer leurs plus-values s’ils souhaitent utiliser le BTC comme moyen d’échange, que pour les entreprises et start-ups, qui doivent composer avec des réglementations toujours plus complexes et contraignantes.

Alors que le Bitcoin est (presque) une monnaie légale au Salvador, qu’il constitue un actif de réserve pour le royaume du Bhoutan et pour les États-Unis, médias et politiques français continuent de présenter la création de Satoshi Nakamoto comme un actif purement spéculatif, voire un outil destiné aux criminels.

💶 Pour approfondir — Le Bitcoin (BTC) est-il vraiment une monnaie ?

Pour limiter la désinformation autour de Bitcoin, l’Institut National de Bitcoin (INBi) est officiellement lancé ce lundi 10 mars 2025.

À cette occasion, Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie chez Paymium et président de l’INBi, déclare :

« La France ne changera pas Bitcoin, mais Bitcoin changera la France. C'est sur cette conviction que nous lançons l'INBi, dont l'objectif ne sera pas de servir les intérêts des détenteurs de Bitcoins, mais de privilégier les intérêts des Français grâce à Bitcoin. »

L’institut entend ainsi s’attaquer aux tabous et aux idées reçues qui entourent Bitcoin en France, estimant que le BTC pourrait avant tout servir de levier pour le développement et le renforcement de l’économie française, plutôt que de simplement promouvoir le BTC lui-même.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Adopter Bitcoin pour réindustrialiser la France et concurrencer les puissances mondiales

L’Institut National de Bitcoin ambitionne de promouvoir plusieurs usages stratégiques du Bitcoin pour la France :

L’utilisation du minage de Bitcoin comme « un accélérateur de la transition énergétique » , augmentant la rentabilité des énergies renouvelables et offrant même la possibilité à EDF de réduire une partie de sa dette, désormais supérieure à 54 milliards de dollars ;

, augmentant la rentabilité des énergies renouvelables et offrant même la possibilité à EDF de réduire une partie de sa dette, désormais supérieure à 54 milliards de dollars ; L'utilisation de la blockchain Bitcoin pour « protéger la souveraineté individuelle et l'intégrité numérique » face à la montée de la surveillance et de la censure dans le monde numérique ;

face à la montée de la surveillance et de la censure dans le monde numérique ; L’adoption du BTC comme monnaie soutenant un modèle économique axé sur « l’épargne plutôt que la surconsommation », cette dernière étant encouragée par les monnaies fiduciaires.

Pour l’INBi, Bitcoin pourrait apporter de nombreux avantages à la France, et l’hostilité actuelle des autorités et régulateurs à son égard est contre-productive.

📰 À lire également dans l'actualité – Que retenir du tout premier Crypto Summit aux États-Unis ?

Jusqu'à présent, les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont davantage pénalisé les utilisateurs honnêtes que les criminels. Par exemple, selon une étude de Ronald Pol, chercheur à l’université de La Trobe à Melbourne, publiée en 2020, le coût de la conformité en France se situe entre 300 et 1 200 milliards de dollars par an, représentant environ 200 euros dépensés pour chaque euro saisi par les autorités.

L’Institut National de Bitcoin (INBi) pourrait ainsi devenir une référence en matière d’information sur Bitcoin en France. Il entend non seulement dénoncer les dérives et la désinformation autour du BTC, mais également d'« informer décideurs et citoyens sur les multiples facettes de cette technologie ».

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Institut National du Bitcoin (INBi)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital