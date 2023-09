La moitié des habitants de Turquie posséderait des cryptomonnaies, selon un rapport de KuCoin

La Turquie est depuis quelques années considérée comme une terre d’accueil pour les cryptomonnaies, face à la dévaluation catastrophique de la monnaie locale, source d’une inflation galopante. Et il semblerait que la tendance n’ait fait que se confirmer, selon un rapport récent de la plateforme d’échange KuCoin.

En Turquie, les cryptomonnaies seraient-elles reines ?

La moitié des habitants de Turquie pourraient posséder des cryptomonnaies, selon un sondage récent de KuCoin. Plus précisément, la part de personnes détentrices est passé de 40% à 52% sur les dix-huit mois qui viennent de s’écouler. Le rapport de KuCoin se base sur un échantillon limité – 550 personnes – mais il tend à confirmer une tendance de fond que plusieurs sources ont notée au fil des ans. En mai dernier, une étude indiquait ainsi que le pays était en tête du classement des régions où l’adoption des cryptomonnaies est la plus importante, aux côtés du Nigeria.

Selon le sondage de KuCoin, 58% des sondés affirment que leur raison principale pour avoir investi est l’accumulation de richesse sur le long terme. 37% expliquent qu’il s’agit aussi de composer une réserve de valeur. En ce qui concerne le type de cryptomonnaies privilégiées, le Bitcoin (BTC) arrive sans grande surprise en tête, avec 71% des investisseurs. 45% d’entre eux possèdent cependant de l’Ether (ETH), ainsi que des stablecoins.

L’inflation, grand moteur pour l’acquisition des cryptomonnaies

Depuis la crise de la Covid-19, la Turquie a connu une accélération de l’inflation, et une dévaluation brutale de sa monnaie fiduciaire, la lire (TRY). Bien que la Banque centrale ait relevé ses taux directeurs, l’inflation est repartie à la hausse en juillet dernier, atteignant près de 48%. Au total, la lire a perdu en un an et demi la moitié de sa valeur :

La chute inarrêtable de la lire turque ces dernières années

Face à cela, les Turcs ont donc dû trouver des alternatives, et le Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies se sont donc particulièrement développés en Turquie. Cela montre une fois de plus que l’adoption des actifs crypto se fait naturellement dans les territoires où la monnaie locale est fortement dévaluée. On le mentionnait plus haut, c’est le cas notamment au Nigeria, où la politique monétaire du gouvernement a été récemment critiquée. Si la lire turque continue de piquer du nez, il y a donc fort à parier que la démocratisation des cryptomonnaies se poursuive en Turquie.

