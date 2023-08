La Banque centrale du Nigeria poursuivie pour la dollarisation excessive de l'économie

C’est une première : un avocat et activiste du Nigeria reproche à la Banque centrale de son pays d’avoir dévalué la monnaie nationale, à cause d’une dollarisation excessive. Il intente un procès à l’institution, et appelle le pays à se concentrer sur la devise nationale, le naira (NGN).