eNaira : la Banque centrale du Nigéria mise sur le NFC pour booster l'adoption de sa monnaie numérique

Tandis que l'introduction d'un dollar numérique suscite des divergences dans l'arène politique américaine, le Nigeria demeure déterminé à faire de l'adoption de son eNaira un succès, malgré les obstacles antérieurs. Récemment, la Banque centrale du Nigéria a accompli une avancée significative en optimisant son application mobile grâce à l'intégration de la technologie Near Field Communication (NFC). Quelles répercussions cela entraîne-t-il pour la MNBC nigériane ?

eNaira : l'innovation s'accélère avec la technologie NFC

En octobre 2021, le Nigéria a fièrement dévoilé l'eNaira, le positionnant ainsi parmi les pays à émettre une monnaie numérique de banque centrale (MNBC). Cependant, le taux d'adoption n'a pas répondu aux attentes escomptées.

Malgré cela, la Banque centrale du Nigéria (CBN) ne se laisse pas décourager et cherche à relever ce défi en étudiant différentes approches pour encourager davantage de personnes à utiliser la version numérique de sa monnaie.

Dans cette optique, la CBN a pris des initiatives pour stimuler l'adoption de l'eNaira en améliorant son application mobile. D'après un rapport du média local The Sun, la Banque centrale du Nigéria a intégré la technologie Near Field Communication (NFC) à l'application.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs pourront effectuer des paiements rapidement sans avoir besoin d'une connexion Internet ou de saisir manuellement les coordonnées de paiement.

Tout ce qu'ils auront à faire, c'est rapprocher leur appareil mobile des terminaux de paiement, et la magie opère grâce à la communication en champ proche. En un geste simple, les transactions se dérouleront sans accrocs, offrant ainsi une expérience utilisateur encore plus fluide.

La technologie NFC : Un levier pour stimuler l'adoption

Contrairement aux versions antérieures qui utilisaient des codes QR, l'intégration de la technologie NFC représente une avancée significative dans l'adoption de l'eNaira, comme le souligne la Banque centrale du Nigéria.

Lors d'un atelier de sensibilisation à l'eNaira tenu à l'Université d'Abuja, Joseph Angaye, directeur adjoint du département de gestion des risques de la Banque centrale du Nigéria, a souligné l'importance de cette mise à niveau pour améliorer l'expérience utilisateur :

« L'application eNaira présente de nombreux avantages. Dans un monde en pleine transition numérique, la Banque centrale du Nigéria ne peut se permettre d'être à la traîne. Lorsqu'une nouvelle technologie émerge, nous l'adoptons rapidement. D'ailleurs, nous étions parmi les pionniers à lancer l'application eNaira. »

La MNBC programmable : un dilemme entre innovation et protection des libertés

Joseph Angaye a révélé que l’eNaira sera dotée de fonctionnalités de programmabilité, permettant ainsi une allocation ciblée des fonds aux programmes gouvernementaux désignés.

« L'application offre de nombreuses utilisations et avantages. Elle peut être programmée, par exemple, pour être utilisée à Abuja ou dans un lieu spécifique, ou encore pour être dépensée de manière spécifique, comme nous la programmons. »

Cette approche vise à réduire les risques de fraude en garantissant que les fonds transférés vers le portefeuille eNaira ne servent qu'aux fins prévues.

« Il est donc crucial pour l'exécution des programmes d'intervention. Par exemple, si nous souhaitons allouer des fonds aux agriculteurs pour l'acquisition d'outils spécifiques, nous pouvons le programmer en conséquence. »

Bien que l’eNaira permette des transactions rapides et facilite l'inclusion financière, sa programmabilité présente des risques significatifs pour la vie privée et la liberté financière des individus.

Par exemple, les autorités pourraient aisément geler les comptes de personnes en désaccord avec leurs politiques ou encore limiter les transactions financières des individus de manière arbitraire. De tels abus de pouvoir ne sont pas nouveaux dans le pays, comme nous l'avons récemment vu lors de la refonte du Naira sous l'ancien gouverneur, Godwin Emerfiele.

Face à ces risques, les inquiétudes concernant les libertés individuelles et la vie privée sont de plus en plus prononcées. C'est pourquoi les MNBC font actuellement l'objet de vives controverses, surtout aux États-Unis, où le projet de dollar numérique suscite des tensions considérables. Certains législateurs, parmi lesquels le gouverneur de Floride, Ron DeSantis et le sénateur Ted Cruz, se mobilisent pour s'opposer farouchement à son développement.

💡 La Banque de France dévoile le « Cash+ » : l'euro numérique disponible courant 2027

Source : The Sun

