Le Gouverneur de Floride envisage l'interdiction des monnaies numériques de banque centrale (MNBC)

C'est ce qui semble ressortir d'une proposition de loi de son Gouverneur, Ron DeSantis. Le politicien républicain, qui semble briguer un mandat présidentiel aux Etats-Unis, souhaite interdire l'usage d'une MNBC au sein de son Etat. La proposition de loi présente trois volets : elle prévoit l'interdiction d'utilisation d'une monnaie numérique de banque centrale nationale, une "protection" contre l'institution d'une monnaie globale issue d'une réserve étrangère, et elle invite les autres Etats à suivre son exemple.

Ron DeSantis voit dans les MNBC des outils de surveillance. Il précise ainsi :

« Les efforts de l'administration Biden pour injecter une monnaie numérique de banque centrale sont basés sur la surveillance et le contrôle. L'annonce ce jour permettra de protéger les consommateurs de Floride et les entreprises contre l'adoption imprudente d'un "dollar numérique centralisé", qui freinera l'innovation et promouvra plus de surveillance de la part du gouvernement. »