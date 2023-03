FedNow, l'alternative américaine aux stablecoins et monnaies numériques de banque centrale (MNBC) ?

FedNow est un projet de longue haleine pour la Réserve fédérale des États-Unis : il a en effet été annoncé en 2019 et était en développement depuis. La technologie vise à proposer des moyens de transférer des fonds de manière instantanée entre les banques et les autres acteurs du système financier. Les transferts bancaires aux États-Unis reposent à ce jour sur le système SWIFT, qui malgré son nom est particulièrement lent.

Pour la Réserve fédérale, l’enjeu est donc de fluidifier les transferts, et de les accélérer fortement, en les prenant en compte, quel que soit le moment de la semaine. Le service, qui est entièrement contrôlé par la banque centrale, sera proposé au public au cours du mois de juillet prochain. Les intéressés seront formés par la Réserve fédérale à partir du mois d'avril, afin de se familiariser avec la technologie.

Le premier vice-président de la Réserve fédérale, Ken Montgomery, s’est félicité de cette avancée :

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes en ce qui concerne le lancement prochain de FedNow. [Le service] permettra à toutes les institutions financières participantes, de la plus petite à la plus grande, n’importe où dans le pays, d’offrir une solution de paiement instantanée moderne. »