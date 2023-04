Les pays d'Asie du Sud-Est souhaitent limiter leur exposition au dollar et à l'euro

C’est un signe de plus qu’un changement profond a été initié pour le roi dollar (USD). L’association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) affirme en effet vouloir s’éloigner du dollar, afin de ne pas subir de sanctions éventuelles et améliorer la résilience de leurs économies. L’euro et le yen sont également concernés.