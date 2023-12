AEUR : Binance suspend le trading du stablecoin après qu'il ait dépassé les 3 dollars

Le stablecoin AEUR, émis par la société suisse Anchored Coins, avait pour but de refléter la valeur de l'euro. Cependant, peu après son lancement sur Binance, son prix a connu une augmentation inattendue de 300 %, atteignant un pic à 3,25 dollars contre une valeur attendue d'environ 1,07 dollar.

Cette fluctuation importante pourrait s'expliquer par une incompréhension de la part de certains traders de Binance quant à la nature même de AEUR en tant que stablecoin. Habituellement, les investisseurs en cryptomonnaie sont accoutumés aux stablecoins libellés en dollars, identifiables par les initiales USD dans leur nom. Cela a probablement conduit à une confusion, les amenant à croire que l'AEUR était une nouvelle crypto.

Graphique du AEUR contre le dollar

Dans l'optique de tirer profit des premières liquidités apportées par les nouveaux listings de tokens sur Binance, de nombreux investisseurs l'achètent dans le simple but de le revendre quelques minutes après. Généralement, ces nouveaux tokens connaissent initialement une forte hausse, suivie d'une baisse causée par la vente de bénéfice des utilisateurs de Binance ou des acteurs extérieurs qui possédaient déjà le token.

Binance avait également mis en place une promotion sans frais pour le trading de ce stablecoin. Cette offre, combinée à une forte spéculation liée au listing et à une liquidité limitée, a créé les conditions parfaites pour un cocktail explosif, entraînant un volume d'échanges atteignant près de 34 millions de dollars.

Devant cette situation exceptionnelle, Binance a par la suite décidé de suspendre le trading du stablecoin AEUR.

Suite à la suspension du trading d'AEUR, Binance a annoncé son intention de compenser les traders ayant acquis le stablecoin AEUR à un prix supérieur à la normale.

La compensation concerne seulement les transactions effectuées entre 12h41 et 13h31 le mardi 5 décembre 2023, à condition que les AEUR achetés n'aient pas été revendus sur la plateforme. Les compensations devraient être effectuées dans les prochains jours, bien que le montant total n'ait pas été divulgué par l'échange.

In order to protect you, our users, #Binance suspended trading for $AEUR on December 5 due to abnormal volatility.

Within 72 hours of this announcement, Binance will facilitate and implement the AEUR project team’s compensation plan for impacted users.https://t.co/P0ygcDYBNK

— Binance (@binance) December 6, 2023