PayPal : en moins de 2 mois, le PYUSD a perdu plus de 40 % de sa capitalisation — Que s’est-il passé ?

Après avoir dépassé le milliard de dollars en août dernier, la capitalisation du stablecoin PYUSD a maintenant chuté de plus de 40 %. Qu’est-ce qui explique cette baisse ?

La capitalisation du PYUSD s’effondre depuis quelques semaines

À la fin du mois de mai, le stablecoin PYUSD de PayPal et Paxos marquait l’évènement Consensus 2024 à Austin, avec l’annonce de son arrivée sur la blockchain Solana (SOL). Cela a donné un élan non négligeable à l’adoption de l’actif, car quelques mois plus tard, il atteignait une capitalisation de plus de 1 milliard de dollars, avec un record le 29 août dernier.

💡 Retrouvez nos explications détaillées sur le stablecoin PYUSD

Cependant, cette hausse ne semble avoir été que de courte durée, car cette même capitalisation a aujourd’hui totalement effacé sa progression du mois d’août, pour revenir à 611 millions de dollars, à savoir son niveau de la fin du mois de juillet :

Évolution de la capitalisation du PYUSD

Crypto.com : jusqu'à 50 € offerts avec le code CRYPTOAST

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

L’une des raisons de cette subite perte d’intérêt peut se trouver dans la baisse des incitations sur les différents protocoles sur Solana (SOL). En effet, afin de favoriser l'adoption du stablecoin, les utilisateurs de certaines applications de finance décentralisée pouvaient voir le rendement de leurs positions augmenté grâce à des bonus en PYUSD. Comme de tels programmes sont généralement éphémères, la popularité pour un actif plutôt qu’un autre peut alors n’être que temporaire.

Ainsi, cela a notamment été le cas pour le protocole de prêts et d’emprunt Kamino, dont la baisse de capitalisation du PYUSD a été proportionnelle à la baisse des incitations sur l’application, comme le remarque Haseeb Qureshi, associé directeur pour le fonds d’investissement Dragonfly :

PYUSD circulating supply has completely round tripped as the @KaminoFinance incentives they were blasting out have tapered off. What's the lesson here? pic.twitter.com/chcVikOKTr — Haseeb >|< (@hosseeb) October 16, 2024

À ce jour, le PYUSD dispose d’une capitalisation de 333,12 millions de dollars sur Ethereum (ETH), contre un peu plus de 277 millions de dollars sur Solana. Par rapport aux autres stablecoins adossés au dollar, l’actif se positionne à la 6e place de sa catégorie.

👉 Dans l’actualité également — Les cryptos n’ont jamais été autant utilisées selon a16z : 220 millions d’adresses actives en septembre

Malgré cette baisse drastique, cette même capitalisation a progressé de 368 % en un an, dans la continuité des développements de PayPal au sein de l’écosystème crypto. Ainsi, un point pourra de nouveau être fait dans quelques moins, pour juger de la tendance concernant le PYUSD.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : CoinGecko

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.