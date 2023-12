Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, réitère son discours anti-crypto : « Si j’étais le gouvernement, je les fermerais »

Mercredi, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, s’en est de nouveau pris violemment aux cryptomonnaies. Mais ses arguments tiennent-ils vraiment compte tenu des activités de sa banque ? Explorons cela en détail.

Jamie Dimon s’en prend de nouveau aux cryptomonnaies

Nous le constatons à chaque prise de parole, les arguments avancés par les personnalités anti-crypto ne sont souvent que des poncifs déjà maintes fois démontés. Mais pour certains comme Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, cela tient presque du comique de répétition tant ses sorties régulières sur le sujet se ressemblent.

C’est ainsi qu’à l’occasion d’une audition devant le Sénat américain sur le thème de la « surveillance annuelle des entreprises de Wall Street », l’intéressé a exposé des propos très tranchés à l’égard du Bitcoin (BTC) et des autres cryptomonnaies :

« Les seuls véritables cas d’utilisation sont ceux des criminels, des trafiquants de drogue, du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale. […] Si j’étais le gouvernement, je les fermerais. »

De tels propos, en plus d’être totalement fallacieux, font ainsi échos au discours qu’il avait tenu l’année dernière, lorsqu’il avait qualifié le Bitcoin (BTC) de système de Ponzi décentralisé devant le Congrès des États-Unis.

Déjà à l’époque, nous avions mis en lumière l’hypocrisie d’une telle attitude, compte tenu du fait que JP Morgan est déjà bien implantée dans l’écosystème des cryptomonnaies.

Cela s’illustre sur plusieurs points, que ce soit au travers d’investissements dans l’industrie comme avec Consensys en 2021, ou le JPM Coin propulsé par la filiale Onyx lancée l’année précédente et reprenant des technologies blockchain en les centralisant. D’ailleurs, la banque a actuellement 31 postes à pourvoir pour lesquels le terme « blockchain » apparaît.

Des propos vivement critiqués

De son côté, Gabor Gurbacs, conseillé stratégique chez Tether en VanEck, a critiqué la prise de parole de Jamie Dimon, estimant que « les banques devraient rester silencieuses » sur ce sujet.

Et pour cause, les régulateurs ont infligé plus de 380 milliards de dollars d’amendes au secteur dans plus de 7 400 affaires depuis 2020. À elle seule, JP Morgan compte 272 violations et près de 40 milliards de dollars d’amendes, incluant des violations en matière de protection du consommateur :

Top 5 primary offense types of JPMorgan Chase parent company which is the second most penalized financial institution with close to $40 Billion in fines for 272 violations since 2000. pic.twitter.com/SmDmM5qJSw — Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) December 6, 2023

Bien sûr, il faut également faire la part des choses et reconnaître que l’industrie crypto comporte des défauts, elle aussi. L’affaire FTX et est l’exemple le plus parlant et dans une moindre mesure, Binance a aussi subi les foudres du régulateur américain, conduisant à une lourde amende et la démission de son fondateur.

Toutefois, il ne s’agit pas de confondre les actes isolés de certaines affaires et la technologie au sens large des cryptomonnaies, celle-ci n’étant qu’un outil moralement neutre pour construire une nouvelle version d’Internet et améliorer certains aspects du système financier.

En outre, Chainalysis estimait que pour 2022, seul 0,24 % du volume des transactions crypto était associé à des activités criminelles.

