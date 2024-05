LINK est une cryptomonnaie proposant des fondamentaux avec lesquels peu sont en mesure de rivaliser. Il s'inscrit souvent en précurseur des mouvements haussiers depuis 2020, à l'époque en tant qu'élément incontournable pour la DEFI et aujourd'hui en tant que lien avec les acteurs traditionnels. Faisons le point sur la crypto de Chainlink.

Nous sommes le jeudi 30 mai 2024 et le cours du LINK se situe autour des 18 dollars.

Chainlink a été durant la période de bearmarket 2022 l'une des cryptos (sinon la crypto) les plus actives d'un point de vue fondamental. Outre l'évolution de ses tokenomics, LINK n'est plus la crypto d'un simple projet d'oracle, c'est l'actif d'un produit capable de réaliser des signaux entre les blockchains via son protocole CCIP tout en combinant sa stack technique au profit de projets concrets.

Parmi les cas d'usage de Chainlink, nous pouvons citer son partenariat avec Circle visant à accroître l'interopérabilité du stablecoin USDC, ou les travaux avec le réseau interbancaire SWIFT. Ces derniers auront marqué les esprits, puisqu'initiés en 2022, ils avancent en réalisant des progrès concluants. Nous évoquions d'ailleurs cela dans un article datant du mois d'août 2023.

À ce jour, Chainlink est plus que jamais au centre d'une transition entre le monde réel et celui de la crypto, dans laquelle il assure le rôle d'intermédiaire. Dernièrement, nous apprenions l'existence d'un projet pilote baptisé Smart Nav qui réunit Chainlink et de grandes banques internationales (BNY Mellon, Franklin Templeton ou JPMorgan).

Tout ceci occulterait presque l'annonce d'avril dernier de Transporter, le bridge maison qui permet d'utiliser le Protocol CCIP de Chainlink pour réaliser des transferts d'actifs entre 8 blockchains.

Chainlink ? Solide sur ses fondamentaux !

Une construction à long terme particulièrement propre pour Chainlink ?

Paires avec Solana 24 heures 7 jours 1 mois Chainlink/ USDT -0,20 % +10,50 % +30,80 % Chainlink / Bitcoin +0,20 % +13,20 % +22,20 % Chainlink / Ethereum +2,40 % +11,80 % +10,80 %

Chainlink enregistre en 2021 un ATH le 10 mai à 52,70 dollars, date à laquelle le LINK évoluait d'ores et déjà dans le top 20 des plus grandes capitalisations du marché. L'offre en circulation était alors de 414,5 millions de jetons, soit 41,45 % de l'offre totale pour une valorisation pleinement diluée (FDV) d'environ 55 milliards de dollars.

Aujourd'hui, le projet est classé à la 14e position des cryptos les plus capitalisées. L'action des prix navigue entre 16 et 19 dollars, pour une offre en circulation proche des 59 %. Cela porte la valorisation pleinement diluée à 18 milliards de dollars, soit 67 % de moins que depuis le sommet de la bulle de 2021.

Techniquement, Chainlink a traversé le bearmarket de 2022 dans un canal horizontal parfait, construisant une zone d'accumulation de 16 mois. Durant cette période, les cours évoluaient entre 5 et 9,5 dollars avant de casser le canal en octobre 2023.

Depuis, nous évoluons au-dessus de cette base très solide dans une phase d'extension qui a marqué un top local proche des 0.382 de retracement du bear market autour des 23 dollars.

Graphique du cours du Chainlink en mensuel

👉 Comment acheter facilement du Chainlink (LINK) en 2024 ?

Cette phase de croissance est cohérente avec les fondamentaux du projet. Considérer cette hausse comme une phase de réalignement organique des prix au vu des avancées techniques semble l'option la plus pragmatique. Si les marchés sont parfois irrationnels, Chainlink est depuis la fin du bullrun 2021 l'une des cryptomonnaies les plus cohérentes vis-à-vis de l'évolution de son cours.

C'est en prenant en compte ces éléments que nous pourrions anticiper qu'une nouvelle bulle sur le marché des cryptos actifs puisse porter le token LINK vers de nouveaux sommets historiques.

Le premier élément à signaler lorsqu'on observe l'action des prix depuis octobre 2023, c'est la tenue parfaite des 0.618 de retracement de cette jambe haussière. Cette construction pourrait être considérée comme la forme logique d'une configuration Eliottiste avec une :

vague 1 initiée en octobre 2023 portant les prix de 5 à 22 dollars ;

et une vague 2 corrective démarrée le 11 mars 2024 et finalisée à 11,80 dollars le 13 avril dernier.

Nous pourrions ainsi engager dès à présent une vague 3. La théorie des vagues d'Elliott fixe comme unique limite qu'une vague 3 ne peut être inférieure en termes d'amplitude par rapport à sa vague 1. L'objectif minimum serait alors 30 dollars, néanmoins l'extension standard indique une finalité proche des 1.618 de la vague 1.

Cela porterait les cours sur le niveau historique des 33 à 34 dollars. Bien sûr, nous pourrions poursuivre au-delà de ces limites, la méthode proposant des projections supérieures.

Graphique du cours du Chainlink en 3D

Le LINK à court terme : entre impulsion et range d'accumulation

À plus court terme, nous pouvons constater la mise en place d'un range entre 12 et 22 dollars. Ce range partage son equilibrium avec un canal plus serré, qui coïncide avec le corps de la bougie mensuelle de février, soit de 15,5 à 19 dollars. Ce cadrage nous offre toutes les zones à surveiller.

Les niveaux importants sont :

niveau de polarité majeur autour des 17,34 dollars ;

au-dessus, 19 et 22 dollars sont à atteindre en vue d'une cassure vers une continuation haussière et de nouveaux plus hauts pour 2024 ;

en dessous, repasser sous les 17,34 dollars conduirait probablement à retester le support mensuel et le bas du range autour de 15 dollars avant une dégradation plus importante si ce support ne parvenait pas à activer des ordres d'achat.

Graphique du cours du Chainlink en journalier

En activant la visualisation des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles, nous pouvons constater une configuration haussière impulsive depuis le 15 mai : ouverture des BB et réalignement des moyennes mobiles.

Dans cette configuration, les prix doivent tenir la SMA 7 (à 17,95 dollars) en support pour une continuation impulsive à très court terme. Si cette moyenne mobile 7 jours cède, alors nous testerons la SMA 20 autour de 16 dollars, ce qui pourrait relancer la phase impulsive. Enfin, la moyenne mobile 50 jours, en confluence avec le bas du range et le support mensuel, seront les garants de cette phase haussière.

Graphique du cours de Chainlink en journalier

En résumé, à long terme, la construction est haussière depuis fin 2023, ce qui offre des probabilités favorables d'une continuation haussière.

Le LINK est dans une phase de hausse impulsive à court terme qu'il maintiendra tant que les 17,95 dollars tiennent en support. Porté par d'excellents fondamentaux, le projet possède tous les atouts pour réaliser de nouveaux plus hauts en 2024. Si aucun événement exogène n'interfère avec la construction impulsive actuelle, celle-ci pourrait franchir les ranges en place et atteindre ses objectifs dans les semaines à venir.

Alors, pensez-vous que le LINK puisse réaliser avant l'été un nouveau top local ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

