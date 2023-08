Chainlink (LINK) et Swift : Un succès prometteur pour la finance traditionnelle

Un an après avoir démarré leurs travaux, le réseau d'oracles Chainlink (LINK) et le réseau interbancaire SWIFT ont annoncé de premiers résultats concluants quant aux transferts d'actifs tokénisés entre diverses blockchains. Selon eux, c'est un vrai bond en avant pour la tokénisation d'actifs du monde réel, un secteur qui attire particulièrement les acteurs de la finance traditionnelle.

SWIFT avance sur les transactions cross-chain

En septembre 2022, le réseau d'oracles Chainlink et le géant des paiements interbancaires SWIFT ont annoncé le lancement d'une expérimentation commune. Celle-ci visait à utiliser le protocole d'interopérabilité cross-chain (CCIP) de Chainlink afin de pouvoir transférer des actifs numériques sur plusieurs blockchains.

Un peu moins d'un an plus tard, SWIFT a publié un premier rapport faisant état du succès de ces expérimentations. Concrètement, l'infrastructure actuelle du réseau interbancaire peut être connectée à plusieurs blockchains, grâce au CCIP de Chainlink, pour supporter le transfert d'actifs numériques.

Il est important ce comprendre que la compatibilité entre les différentes blockchains (publiques ou privées) est primordiale, comme l'explique Sergey Nazarov, co-fondateur de Chainlink :

« La collaboration entre Swift, plus de dix des plus grandes institutions financières et Chainlink a également prouvé que l'interopérabilité entre les chaînes est essentielle pour permettre la prochaine étape de l'adoption des actifs numériques dans le système financier mondial. »

En effet, cette avancée permet de lever un frein technologique majeur pour les acteurs traditionnels, qui n'auront pas à établir eux-mêmes des connexions individuelles entre chaque blockchain.

Désormais, SWIFT affirme que les expérimentations ont montré sa capacité à devenir un point d'accès unique pour de multiples réseaux, en utilisant son infrastructure déjà existante et le CCIP de Chainlink. Pour information, les essais ont été menés sur les testnets publics Ethereum Sepolia, Avalanche Fuji et la blockchain privée Quorum.

Pour rappel, SWIFT est la plateforme de messagerie interbancaire la plus utilisée pour les paiements transfrontaliers. Elle connecte plus de 11 000 établissements bancaires à travers 200 pays et enregistre en moyenne plus de 40 millions de transactions quotidiennes.

La tokénisation d'actif : l'avenir selon SWIFT

Dans le rapport publié ce 31 août 2023, SWIFT a insisté une nouvelle fois sur l'intérêt grandissant pour les acteurs institutionnels et bancaires envers les actifs numériques et leurs technologies sous-jacentes :

« Il est maintenant clair que les plus grandes banques mondiales et les principales infrastructures de marché croient en une adoption accrue des actifs numériques dans l'ensemble de l'industrie bancaire, et que cette adoption se fera en utilisant plusieurs technologies blockchain différentes en même temps. »

Un cas d'usage concret est notamment évoqué : la tokénisation d'actifs du monde réel. Selon eux, « 97 % des investisseurs institutionnels estiment qu'elle va révolutionner la gestion d'actifs », notamment en raison de son potentiel à réduire les coûts, accroître l'efficacité mais surtout l'accessibilité à un plus grand nombre d'investisseurs.

D'ailleurs, la banque d'investissement Citi prévoit un avenir florissant pour le marché de la tokenisation, estimant sa valeur potentielle entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Quant à Boston Consulting Group, c'est encore plus optimiste : 16 000 milliards de dollars d'ici 2030.

Néanmoins, l'un des freins majeurs au développement du secteur de la tokénisation d'actifs est que ceux-ci sont émis sur diverses blockchains, chacune disposant de ses propres fonctionnalités. C'est pourquoi l'interopérabilité entre ces blockchains est cruciale.

Les travaux de SWIFT et Chainlink sont donc très encourageant pour l'avenir de la tokénisation d'actifs. Déjà un maillon indispensable dans les communications financières d'aujourd'hui, SWIFT semble vouloir le rester dans le futur.

Source : Communiqué SWIFT

