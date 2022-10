SWIFT partage des expériences prometteuses en matière de MNBC et d’actifs tokénisés

SWIFT, le géant des systèmes de paiements, a publié les premiers comptes rendus de ces expérimentations sur les monnaies numériques de banques centrales (MNBC) et la tokénisation de la finance. L'objectif est ainsi de créer une technologie permettant à différents systèmes hétérogènes de communiquer entre eux.

SWIFT présente ses travaux expérimentaux sur les MNBC

Alors que de plus en plus de banques centrales étudient la question des monnaies numériques (MNBC), SWIFT a présenté ses premiers résultats d’expérimentations sur le sujet.

Le constat de base répond à une problématique évidente : toutes ces MNBC ne reposeront pas sur le même système. À partir de là, plusieurs défis entrent en jeu, comme la compatibilité de ces systèmes pour communiquer entre eux. C’est donc sur cet axe que SWIFT a mené des travaux.

Pour cela, elle a, par exemple, simulé deux systèmes différents, au travers de la blockchain Corda développée par R3, ainsi que Quorum, initialement développée par JP Morgan, puis rachetée en 2020 par ConsenSys. Dans cette expérience, une sorte de bridge a été créé en utilisant un modèle dit « Hashed TimeLock Contract (HTLC) ».

Dans une vision assez simplifiée, l’HTLC permet de créer un canal entre deux acteurs, afin qu’ils puissent procéder à des transactions autant de fois qu’ils le souhaitent. Ils s’affranchissent ainsi des contraintes de temps et de frais de la blockchain utilisée, et le solde de ces opérations n’est acté sur le réseau que lorsque ce canal est fermé. L’un des cas d’application les plus connus de l’HTLC est le Lightning Network.

Une autre de ces expériences a consisté à faire communiquer un modèle de MNBC basé sur une blockchain, et un autre basé l’un des systèmes de règlement actuellement utilisés pour les paiements de gros en temps réel (RTGS).

Des travaux sur la tokenisation d'actifs

Ces travaux se basent donc sur ce que les banques centrales qualifient de MNBC de gros, à destination des acteurs institutionnels, à l'inverse d'une MNBC de détails, qui serait utilisée pour les paiements du quotidien.

La tokénisation de la finance fait partie de l'un des grands enjeux de l'économie institutionnelle et ses diverses problématiques avaient été abordées dans une conférence de la Banque de France la semaine dernière. Ainsi, en plus des MNBC, SWIFT a également travaillé sur des systèmes permettant de favoriser cette tokénisation à plus grande échelle.

Tom Zschach, directeur de l'innovation chez SWIFT, s'est montré convaincu par la nécessité de développer ces technologies :

« La tokenisation a un grand potentiel lorsqu'il s'agit de renforcer la liquidité sur les marchés et d'accroître l'accès aux opportunités d'investissement, et l'infrastructure existante de SWIFT peut garantir que ces avantages peuvent être réalisés le plus tôt possible, par autant de personnes que possible. »

Toutes ces expérimentations réaffirment ainsi le poids des innovations apportées par les technologies blockchain. En effet, celles-ci sont de plus en plus intégrées dans le paysage financier, et ce, sur différents pans de l'économie mondiale.

Source : Communiqué de presse

