Cryptomonnaies : Powell et Lagarde sur la défensive face au retard des banques centrales

Un des angles d'attaque a été la finance décentralisée. Le directeur de la Banque des règlements internationaux (BRI), Agustín Carstens, a pointé du doigt le manque de régulation en ce qui concerne ce secteur. Cela exposerait les utilisateurs à des risques :

« Les applications DeFi facilitent l'emprunt, le prêt et les échanges, mais les intermédiaires sont aussi exposés à des risques traditionnels comme la liquidité, les risques de contrepartie, les risques de levier, et la DeFi n'a aucune infrastructure en place pour gérer cela. »

Jerome Powell et Christine Lagarde se sont aussi accordés sur les dangers représentés selon eux par la finance décentralisée. La présidente de la BCE a notamment évoqué les répercussions de l'affaire Terra :

« Cet outil est maintenant accepté par les PayPal, MasterCard et Visa de ce monde, et des abus ont eu lieu - que ça soit Terra ou Luna - et certainement par Monsieur Do Kwon, qui est actuellement en fuite. »