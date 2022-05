Christine Lagarde et les cryptomonnaies : « cela ne vaut rien, cela ne repose sur rien »

Christine Lagarde prétend que les cryptomonnaies ne valent rien

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, vient de donner, une nouvelle fois, un avis bien tranché sur les cryptomonnaies.

Lors d’une interview à la télévision néerlandaise, elle s’est effectivement inquiétée des personnes investissant sans comprendre les risques et a réaffirmé la nécessité d’une régulation. Plus encore, elle remet en cause les fondamentaux mêmes des actifs numériques :

« Ma très humble évaluation est que cela ne vaut rien, cela ne repose sur rien, il n’y a aucun actif sous-jacent pour agir comme un ancrage de sécurité. »

Un commentaire qui manque pourtant d’impartialité. En effet, si la cible de cette remarque était les stablecoins, ceux fonctionnant par un système de collatéralisation comme l’USDC ont effectivement leur valeur garantie. Quant à des actifs comme le Bitcoin (BTC), leur valeur intrinsèque n’a pas besoin de sous-jacent, à partir du moment où elle réside dans la propre conception de leur système.

Christine Lagarde affirme ne pas détenir des cryptomonnaies, car elle souhaite mettre en pratique ce qu’elle prêche, pour reprendre ses mots. Toutefois, elle dit suivre notre écosystème avec attention parce que son fils y a investi, contre son avis.

Une promotion de l’euro numérique

Si l’on prend en compte les différents rôles occupés par Christine Lagarde, il est permis de douter de sa bonne foi en ce qui concerne l’univers de la blockchain. N’oublions pas que sa position à la tête de la BCE ne lui permet pas de vanter les mérites de Bitcoin, à partir du moment où il faut promouvoir sa propre monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

C’est un euro numérique, qui est toujours en phase d’investigation et ne verra pas le jour avant plusieurs années. Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, avance l’année 2026, ce qui laisse le champ libre aux cryptomonnaies pour de nombreuses innovations et une plus grande adoption d’ici là :

« Enfin, fin 2023, nous pourrions décider de lancer une phase de réalisation pour développer et tester les solutions techniques appropriées et les arrangements commerciaux nécessaires pour fournir un euro numérique. Cette phase pourrait prendre trois ans. »

Comme toute révolution technologique, la blockchain doit nécessairement passer cette période de scepticisme. Le fait est qu’avec les projets de MNBC et l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale par le Salvador et la République centrafricaine, la dimension politique est désormais palpable, plus que jamais.

