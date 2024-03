SWIFT compte proposer sa plateforme de monnaies numériques de banque centrale (MNBC) dans moins de 2 ans

Le géant des paiements SWIFT veut compter dans le secteur des monnaies numériques de banque centrale (MNBC). La société vient en effet d’annoncer une date de lancement pour sa plateforme dédiée, qui permettra de connecter les différents projets.

SWIFT continue de travailler à sa plateforme dédiée aux MNBC

SWIFT s’intéresse aux MNBC depuis un certain temps. Son système d’interopérabilité des monnaies numériques de banque centrale a été lancé en début d’année 2023. Par ailleurs, le gestionnaire de paiements accompagne aussi directement plusieurs banques centrales dans la création de leur actif.

Jusque là, la plateforme proposée par SWIFT a connu deux phases de test et réuni plus de 30 banques centrales et commerciales. L’idée est de proposer un service qui permette de connecter des systèmes qui sont très hétérogènes. Pour SWIFT, qui est déjà omniprésent pour les paiements de banque à banque, cela représente en effet une juteuse opportunité.

D’après l’entreprise, la plateforme d’interopérabilité des MNBC sortira sous 2 ans, voire dans les 12 prochains mois. Selon le responsable de l’innovation de SWIFT, Nick Kerigan, le dernier test, qui a duré 6 mois, a été un succès. Il a permis de montrer la faisabilité de ce projet :

« Cela sort de la phase expérimentale, vers quelque chose de réel. »

La tokénisation des actifs : l’avenir de la finance ?

De grandes économies ont participé à ce test, avec notamment les banques centrales de France, d’Allemagne ou encore d’Australie. Elles ont été rejointes par des poids lourds du secteur bancaire : HSBC, Société Générale et Deutsche Bank notamment.

De manière plus large, la « tokénisation » des actifs est un enjeu clé, et les travaux effectués avec les acteurs de la finance seront aussi utilisés pour les technologies utilisées à l’avenir, toujours selon Nick Kerigan :

« Si nous pouvons brancher n’importe quel nombre de réseaux [sur SWIFT], cela devient une option bien plus scalable pour l’industrie dans son ensemble. »

L’autre enjeu, c’est bien sûr de conserver la mainmise sur les capitaux qui transitaient jusque là par des banques. L’intérêt de SWIFT, et du secteur des banques commerciales en général, est donc aussi partiellement une question de survie.

