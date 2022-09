Chainlink (LINK) travaille avec le réseau SWIFT sur un concept cross-chain pour la finance traditionnelle

Lors d'une conférence se déroulant ce mercredi à New York, le cofondateur de Chainlink (LINK), Sergey Nazarov, ainsi que le directeur de la stratégie de la SWIFT, Jonathan Ehrenfeld Solé, ont révélé un projet basé sur la proof-of-concept (preuve de concept).

SWIFT is using the Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) in an initial proof of concept.

CCIP will enable SWIFT messages to instruct on-chain token transfers, helping the SWIFT network become interoperable across all blockchain environments.https://t.co/8GOBNhzwCk pic.twitter.com/Pvm0Cex45e

— Chainlink (@chainlink) September 28, 2022