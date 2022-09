Chainlink (LINK) et Coinbase Cloud annoncent la sortie d'un oracle dédié au floor price des NFT

Coinbase Cloud et Chainlink (LINK) ont annoncé la sortie de leur oracle dédié à l'analyse du floor price des plus importantes collections de tokens non fongibles (NFT). Cette technologie, fruit de la collaboration des 2 entités, surveillera en temps réel les transactions effectuées sur les plus importantes places de marché.

