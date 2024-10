Lancement de l’ApeChain : le cours de l’APE a plus que doublé depuis samedi

Samedi, le mainnet de l'ApeChain a été officiellement lancé, venant ainsi enrichir l'écosystème construit autour de la collection de tokens non fongible (NFT) du Bored Ape Yatch Club (BAYC). Après cette annonce, le cours du token APE a alors plus que doublé, passant de 0,74 dollar à plus de 1,7 dollar lors de l'écriture de ces lignes, en à peine plus de 48 heures :

💡 Qu'est-ce que l'ApeCoin (APE) ?

Bien que cette progression soit spectaculaire, les prix actuels restent bien inférieurs au plus haut historique du 29 avril 2022, à savoir 27,67 dollars l'unité. Malgré tout, il s'agit là d'un regain d'énergie non négligeable, après un plus bas à 0,48 dollar le 5 août dernier.

Ainsi, ce lancement de l'ApeChain est la concrétisation d'un projet de plusieurs mois. Il s'agit là d'un réseau layer 3, construit grâce à la pile technologique d'Arbitrum Nitro et permettant ainsi de rejoindre les réseaux Arbitrum Orbit. Avec ce réseau, une fonctionnalité dans son système de frais permettrait de réduire la quantité d'APE en circulation grâce à du burn :

Avec la mise à niveau de Timeboost, une voie prioritaire sera construite pour les personnes qui souhaitent payer une prime pour donner la priorité à leur transaction. La moitié des frais de la voie prioritaire sera reversée à la DAO et l'autre moitié sera brûlée. Ainsi, plus la demande pour ApeChain sera forte, plus il y aura de déflation sur ApeCoin.

Depuis le lancement, LayerZero a confirmé son arrivée sur le réseau pour des fonctionnalités de bridge, et plusieurs applications sont déjà fonctionnelles. Nous pouvons notamment citer le jeu Dookey Dash faisant partie de l'écosystème ApeCoin depuis plusieurs années, ou bien Top Trader, la dernière sortie en date consistant en un simulateur de trading virtuel :

