Phishing : un investisseur perd 3 NFT rares du Bored Ape Yacht Club

Les Bored Apes numéro #7531, #6736 et #2100 appartenaient à un investisseur inconnu. Relativement rares, ils affichent un prix combiné de 54,850 ETH. Selon l'analyste ZachXBT, qui a rapporté la nouvelle en premier, il s'agit d'une attaque de type phishing. C'est-à-dire que les malfaiteurs se sont fait passer pour une entité légitime afin d'obtenir l'accès aux NFT.

👉 Retrouvez toutes les infos - Bored Ape Yacht Club, prix et floor des NFT

L'adresse associée semble avoir déjà été utilisée pour procéder à du phishing. Les NFT visés possèdent des traits rares, qu'on ne trouve que dans 3 à 4% de la collection. Cela explique leur prix comparativement plus élevé de 164 000 dollars au cours actuel. L'investisseur lésé ne s'est pas manifesté, on ne connaît donc pas son identité.

Le prix plancher des NFT du Bored Ape Yacht Club a eu tendance à baisser ces derniers mois, de manière plus nette que les autres collections. Il y a quelques jours, on apprenait par ailleurs que Yuga Labs, l'entreprise détentrice de la marque, devait procéder à une vague de licenciements. Greg Solano, le PDG, justifiait la décision ainsi :

"Nous recentrer et nous mettre sur la bonne voie signifie être une équipe plus petite, plus agile et plus originaire de la crypto. Une équipe qui fait moins de choses, mais qui les fait brillamment."