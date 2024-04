« Yuga s'est égaré » : vague de licenciements dans la maison mère du Bored Ape Yacht Club (BAYC)

« Je suis déterminé à transformer Yuga et à revenir à nos racines, ce qui implique de prendre des décisions difficiles. La plus difficile est de loin de dire au revoir à certains membres talentueux de l'équipe. » C'est en ces termes que Greg Solano, le cofondateur de Yuga Labs, a annoncé une restructuration de l'entreprise.

Connue surtout pour sa collection phare du Bored Ape Yacht Club (BAYC), qui a participé à l'émergence du secteur des tokens non fongibles (NFT) lors de son âge d'or en 2022, Yuga Labs est aujourd'hui derrière d'autres collections de premier plan telles que les CryptoPunks ou les Meebits (tous 2 acquis en mars 2022) voire les Moonbirds via la récente acquisition de PROOF.

Mais depuis un moment, Yuga Labs s'égare. La société s'est perdue dans ses innombrables projets annexes tels qu'Otherside, et l'effondrement du prix plancher (floor price) de ses collections de renom a participé à une baisse plus que considérable de ses revenus sur le marché secondaire.

👉 Comment acheter un NFT ? Découvrez notre guide complet

Évolution du floor price du BAYC de sa création à aujourd'hui

Ainsi, Greg Solano a informé ses salariés par mail qu'une restructuration avait été décidée pour la firme. Il a lui-même partagé ce mail depuis son compte X, ajoutant qu'il s'agissait d'une « journée vraiment difficile ».

gm, really tough day today. I am hellbent on transforming yuga and getting us back to our roots, and that means making hard decisions. by far the hardest is saying goodbye to some talented team members. here was my message to the team this morning. pic.twitter.com/gBkoNf2iK3

— Garga.eth (Greg Solano) 🍌 (@CryptoGarga) April 26, 2024