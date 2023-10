Levées de fonds crypto : le 3e trimestre 2023 est le pire du bear market

Les levées de fonds peuvent être un baromètre intéressant pour juger de la santé de l’écosystème des cryptomonnaies. Sur cet aspect, le 3e trimestre 2023 a été le pire du bear market avec une tendance en chute constante : analysons ces chiffres.

Les levées de fonds du 3e trimestre enregistrent de mauvaises performances

Outre les prix, de nombreuses données permettent de juger de la santé du marché. En l’espace d’une semaine, nous avons par exemple annoncé des licenciements de la part d’acteurs comme Ledger, Chainalysis ou Yuga Labs, témoignant ainsi d’un climat encore fébrile. De leur côté, les levées de fonds sont également un indicateur puissant de la dynamique de l’écosystème.

Pour analyser cela, nous avons extrait et mis en forme les données fournies par DefiLlama et nous pouvons noter que le 3e trimestre 2023 est le pire de ce bear market. Ce dernier totalise 144 tours de table pour près de 1,1 milliard de dollars réunis entre le 1er juillet et le 30 septembre.

En comparaison, il y avait eu près de 2,25 milliards de dollars de financement entre janvier et mars et 1,49 milliard au deuxième trimestre.

Toutefois, l’un des points que nous avons déjà soulignés au mois de mai dernier est que les mauvaises performances s’articulent essentiellement autour des montants levés plutôt que les quantités de levées de fonds. En effet, bien que cette valeur soit également en chute depuis le début de l’année, elle est revenue au niveau du 1er trimestre 2022, alors de 135 pour un montant 8,26 fois supérieur :

Figure 1 — Total trimestriel des levées de fonds depuis 2022

Des statistiques décevantes au niveau mensuel

Sur le trimestre écoulé, une seule levée de fonds a dépassé les 100 millions de dollars, à savoir un tour de table de série C le 16 août dernier, mené par BitGo, un fournisseur de services de garde pour institutionnels. Au total, cela porte le nombre de financements supérieurs à 100 millions de dollars à 5 cette année, contre 49 sur la même période en 2022.

En outre, les mauvaises performances du 3e trimestre peuvent également s’observer au niveau mensuel. Et pour cause, juillet, août et septembre sont respectivement en 6e, 7e et 9e position pour les 9 mois déjà écoulés. Cela représente respectivement 460, 283,4 et 352,9 millions de dollars levés pour 50, 41 et 53 levées de fonds :

Figure 2 — Total mensuel des levées de fonds en 2023

Depuis le début de l’année, le Bitcoin est en progression de près de 68 %, ce qui peut laisser penser que le pire du bear market est derrière nous. Néanmoins, l’état des levées de fonds montre que l’écosystème ne s’est pas encore remis de la chute et que les investisseurs sont encore frileux.

Toutefois, il s’agit aussi de remettre ces chiffres en perspectives, 2022 ayant vu des excès particulièrement notables tels que le fameux milliard de dollars levé par la Luna Foundation Guard, 3 mois avant l’explosion de sa blockchain.

Par ailleurs, ces données montrent que les projets continuent d’être financés malgré tout, comme en témoigne le nombre de tours de table dont la baisse est plus mesurée. Seulement, lesdits projets doivent composer avec moins de capital, un facteur pouvant mettre ainsi l’accent sur la création de valeur.

Source : DefiLlama

