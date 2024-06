Paradigm officialise un fonds d’investissement crypto de 850 millions de dollars

Alors que le marché des cryptomonnaies est sorti de son bear market, porté par les ETF Bitcoin spot, les investissements dans l’industrie peinent encore à retrouver certains niveaux qu’ils avaient pu connaître par le passé. Cela ne veut pas pour autant dire que les projets ne construisent pas, et c’est pour favoriser cette émergence de talents que Paradigm a officialisé son nouveau fonds d’investissement.

Des rumeurs concernant celui-ci avaient déjà émergé au printemps dernier, et la société de capital risque a effectivement confirmé cette nouveauté en fin de semaine. Ainsi, l’allocation dudit fonds se trouve dans la tranche haute de ce qui était attendu, à savoir 850 millions de dollars :

Paradigm a levé notre troisième fonds : un fonds de capital risque de 850 millions de dollars axé sur les projets crypto dès leurs premiers stades. Lorsque nous avons fondé Paradigm en 2018, nous pensions que la crypto serait l’un des changements techniques et économiques les plus importants des décennies à venir. Six ans plus tard, cette conviction n’a fait que se renforcer.