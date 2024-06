Bitcoin, seule véritable cryptomonnaie décentralisée ? C’est ce qu’affirme Paolo Ardoino, le PDG de Tether

Lors d'une entrevue menée à la conférence Bitcoin-only de BTC Prague, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a affirmé reconnaître l'exceptionnalité de Bitcoin en tant que seule monnaie à ne pas être centralisée.

Un Bitcoin sans visage est un Bitcoin indépendant de toute censure

Paolo Ardoino, le PDG de Tether (la société émettrice de l'USDT), était à l'évènement BTC Prague pour s’exprimer sur les défis techniques et les percées technologiques qui ont façonné l’exploitation minière du Bitcoin. C’est dans ce cadre du Bitcoin-only que le responsable du stablecoin Tether s’est exprimé sur la mère des cryptomonnaies.

La première chose que le PDG de Tether a souhaité mettre en exergue, c’est la totale indépendance de Bitcoin. Paolo Ardoino a effectivement mis en lumière l’importance d’une décentralisation qui rend la technologie immuable.

Le Bitcoin est le seul exemple d'une monnaie qui n'est régie que par des mathématiques qui ne peuvent pas être modifiées .

Paolo Ardoino, PDG de Tether

La seconde mise en perspective concerne l’unicité de Bitcoin dans sa décentralisation et ce parmi 14 000 cryptomonnaies. Effectivement, un secteur entier de l’industrie est dédié à la finance décentralisée (DeFi).

Néanmoins, il est difficile d’envisager une cryptomonnaie totalement décentralisée lorsque la puissance coercitive peut blâmer une personne morale ou juridique. Seul le caractère unique d’un Bitcoin sans visage semble pouvoir satisfaire les exigences d’une décentralisation pure et parfaite.

Le BTC est une réalité scientifique, selon Paolo Ardoino

Paolo Ardoino a également souligné le fait qu’il n’y a pas d’entité unique qui est en charge du contrôle de l’émission et de la distribution du BTC. Avec Bitcoin, il n’y a pas de place pour l’incertitude, nous savons qu’il n’y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins.

Ces derniers sont enfouis et ne demandent qu’à être découverts, les règles sont claires depuis le début, il n’y a pas de surprise.

Avec les autres cryptomonnaies, vous voyez qu'il y a un groupe de développeurs qui viennent tous les mois. Ils sortent une nouvelle version de logiciel, ils changent la politique monétaire, inflationniste, déflationniste, et ils continuent à changer les choses .

Conscient que dans l’industrie des cryptomonnaies beaucoup utilisent des termes dont il ne comprennent pas la portée, le PDG de Tether explique que le terme « décentralisé » est une caractéristique que seul Bitcoin peut se vanter d’utiliser à juste titre. Il reconnait humblement de ce fait que l'USDT de Tether est une cryptomonnaie centralisée.

« Se comparer pour mieux se connaitre » : Paolo Ardoino a appliqué cette citation à la lettre en mettant côte à-côte Bitcoin et la folle industrie des memecoins. Il explique de manière énigmatique qu’il « aime les mèmes, mais pas les mèmes » et que BTC et les mèmes sont comme le jour et la nuit, ils n’ont rien en commun.

Source : Cointelegraph

