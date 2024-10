La plus ancienne banque Thaïlandaise s'apprête à lancer un service de transfert de stablecoins

La Siam Commercial Bank, plus ancienne banque de Thaïlande, annonce le lancement d’un service de transfert international en stablecoins. Ce partenariat avec la fintech asiatique Lightnet vise à offrir des paiements transfrontaliers plus rapides, disponibles 24h/24 et à moindre coût, répondant à la demande croissante de solutions financières plus modernes et efficaces.

La Siam Commercial Bank (SCB) se met aux stablecoins

Ces derniers mois, de nombreuses institutions ont commencé à adopter les cryptomonnaies, notamment à travers les ETF Bitcoin et Ethereum spot lancés plus tôt cette année, à l’instar des banques Goldman Sachs et Morgan Stanley. Certaines entreprises, comme MicroStrategy, qui détient désormais plus de 200 000 BTC, et la société japonaise Metaplanet, ont également investi d'importantes sommes en fonds propres.

Parmi les actifs numériques les plus utilisés figurent les stablecoins, notamment l'USDT de Tether, capitalisé à près de 120 milliards de dollars, et l'USDC de Circle, capitalisé à 34,5 milliards de dollars. Ces actifs permettent à de nombreuses personnes non bancarisées de détenir et d'échanger des dollars, la monnaie fiduciaire la plus utilisée au monde, simplement via un téléphone portable et une connexion internet.

Récemment, la Siam Commercial Bank (SCB), la plus ancienne banque thaïlandaise et la 4e plus grande du pays, a annoncé qu'elle allait lancer un service de transferts et paiements internationaux via les stablecoins.

Ce service, développé en partenariat avec la fintech Lightnet, vise à offrir des transferts de fonds disponibles 24h/24, 7j/7, tout en bénéficiant de transactions internationales plus rapides et moins coûteuses grâce à la technologie blockchain sur laquelle ces tokens sont échangés.

Lightnet est une fintech asiatique spécialisée dans les paiements transfrontaliers, utilisant les blockchains pour proposer des transferts rapides, abordables et accessibles, avec un fort accent sur l'inclusion financière en Asie du Sud-Est.

Que savons-nous sur ce nouveau service ?

Peu de détails sont disponibles à propos de ce service prochainement lancé par la Siam Commercial Bank. Il reste à déterminer si un stablecoin adossé au baht, la monnaie locale, sera introduit ou si la banque se contentera de proposer l'accès aux stablecoins existants, comme l'USDT.

D'après le média CoinTelegraph, ce nouveau service a été testé dans le cadre du « sandbox » mis en place par la Banque centrale de Thaïlande. Ce dispositif a été conçu pour permettre aux institutions financières thaïlandaises d'expérimenter les actifs numériques sans risquer de poursuites juridiques.

Fait intéressant, c’est le baht thaïlandais et son symbole (฿) qui ont inspiré le logo du Bitcoin, avec non pas une, mais deux barres traversant le B majuscule de haut en bas.

La Thaïlande s'ouvre progressivement au monde des cryptomonnaies. En mars 2024, elle a adopté un décret exonérant d'impôt sur le revenu les gains en cryptomonnaies, destiné à renforcer l'économie et à attirer les investissements. Cette mesure encourage également les levées de fonds via des tokens d'investissement, un outil pouvant servir aux entreprises locales.

Sources : Nikkei Asia, CoinTelegraph

