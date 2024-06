Bitcoin (BTC) : pour Donald Trump, tous les Bitcoins restants devraient être produits aux États-Unis

Comme nous avons pu l’observer au fil de ces derniers mois, à mesure que l’élection présidentielle se rapproche aux États-Unis, Donald Trump a accentué de plus en plus son discours pro-Bitcoin (BTC).

Tôt ce matin, le candidat républicain est même allé jusqu’à dire qu’il souhaitait que tous les bitcoins restants soient minés aux États-Unis. Parmi les arguments avancés, l’ancien président explique que ceci constitue la dernière ligne de défense du pays contre les monnaies numériques de banques centrales (MNBC), tout en donnant au pays des atouts sur le plan énergétique :

Message de Donald Trump sur Truth Social

Cette sortie fait suite à une table ronde menée avec des mineurs de Bitcoin (BTC), qui avait été annoncée il y a quelques jours. Ainsi, cette réunion s’est tenue mardi à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump située à Palm Beach, en Floride.

Lors de cette entrevue, plusieurs dirigeants d’entreprises spécialisées dans le minage étaient donc présents, à l’image de Jason Les, le PDG de Riot Platforms, ou encore Matthew Schultz, PDG de CleanSpark, ce dernier qualifiant Donald Trump de « fan de Bitcoin » :

So. I just ran into a guy that’s a huge fan of #bitcoin and LOVES what we’re doing at @CleanSpark_Inc in #georgia and #mississippi and #wyoming. pic.twitter.com/ofSXJGWWfn

— S Matthew Schultz (@smatthewschultz) June 11, 2024